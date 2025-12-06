Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc tại Lâm Đồng về tình hình khắc phục thiên tai

Làm việc tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân và khắc phục hạ tầng, trong bối cảnh thiệt hại lên tới 1.500 tỷ đồng.

Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và những vấn đề đặt ra sau đợt thiên tai lịch sử vừa quét qua địa bàn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hoàng Sa

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ vừa qua gây ra những tổn thất đặc biệt nặng nề cho địa phương, ảnh hưởng từ tính mạng, tài sản của người dân đến toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông vốn đang chịu áp lực lớn. Ước tính ban đầu cho thấy tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng, phản ánh mức độ tàn phá hiếm gặp của thiên tai. Tỉnh cho biết đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, chủ động ứng phó ngay từ những giờ đầu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và các địa phương, qua đó bảo đảm không để người dân rơi vào tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc giữa thời điểm mưa lũ phức tạp.

Tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ tính chất đặc thù của thiệt hại tại Lâm Đồng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Phần lớn tài sản, thiết bị và nhà kính tại các vùng chuyên canh bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, kéo theo rủi ro lớn cho người dân khi phần nhiều diện tích được đầu tư bằng vốn vay ngân hàng.

Nhiều khu vực tại Lâm Đồng bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng đề xuất Chính phủ xem xét cơ chế giãn nợ và khoanh nợ đặc biệt để nông dân có thể từng bước khôi phục sản xuất. Cùng lúc đó, hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến đèo và các trục huyết mạch, đang đối mặt nguy cơ tái sạt lở bất cứ lúc nào, cần sự hỗ trợ trực tiếp từ các bộ, ngành liên quan để xử lý căn cơ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo các giải pháp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận nỗ lực của Lâm Đồng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Ông đánh giá cao việc tỉnh chủ động triển khai hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết Trung ương sẽ đồng hành trong quá trình phục hồi. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu là hoàn thành các hạng mục hỗ trợ càng sớm càng tốt, bởi mỗi ngày đẩy nhanh tiến độ là thêm một bước đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Liên quan đến nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nông nghiệp tỉnh phối hợp chặt với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cung ứng giống, vật tư và các điều kiện sản xuất nhằm giúp người dân tái canh hiệu quả.

Về tín dụng, ông cho biết Trung ương sẽ xem xét các phương án hỗ trợ phù hợp để giảm áp lực tài chính cho nông dân vùng thiên tai.

Đối với hạ tầng, ông yêu cầu địa phương xây dựng phương án kiên cố hóa những điểm xung yếu, rà soát an toàn hồ đập và hoàn thiện quy trình vận hành xả lũ để chủ động ứng phó trong các tình huống cực đoan.

Cùng với công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Lâm Đồng chạy đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của năm 2025, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm. Tinh thần “không để đứt gãy phát triển” được đặt song song với nhiệm vụ phục hồi sau lũ.