Vừa ra tù "ngựa quen đường cũ" liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp ở Thanh Hóa

Ngày 6/12, Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Trịnh Bá Thảo (SN 2006; ngụ xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Thảo là đối tượng vừa ra tù trở về địa phương vào tháng 10/2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm.

Đối tượng Trịnh Bá Thảo cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 3/12, Công an xã Xuân Lập tiếp nhận tin báo của người dân thôn Long Linh Nội về việc bị mất chiếc xe máy khi đang để tại sân nhà. Vào cuộc điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công an xã Xuân Lập nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Trịnh Bá Thảo.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trịnh Bá Thảo khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy ở thôn Long Linh Nội, từ cuối tháng 11-2025 đến khi bị bắt, Thảo đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Xuân Lập.

Hiện Công an xã Xuân Lập đã thu hồi toàn bộ tang vật có liên quan và đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.

