Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vừa ra tù "ngựa quen đường cũ" liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp ở Thanh Hóa

Thảo là đối tượng vừa ra tù trở về địa phương vào tháng 10/2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm tội trộm cắp tài sản.

Gia Đạt

Ngày 6/12, Công an xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Trịnh Bá Thảo (SN 2006; ngụ xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Thảo là đối tượng vừa ra tù trở về địa phương vào tháng 10/2025 nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm.

capture.png
Đối tượng Trịnh Bá Thảo cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 3/12, Công an xã Xuân Lập tiếp nhận tin báo của người dân thôn Long Linh Nội về việc bị mất chiếc xe máy khi đang để tại sân nhà. Vào cuộc điều tra, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công an xã Xuân Lập nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Trịnh Bá Thảo.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trịnh Bá Thảo khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy ở thôn Long Linh Nội, từ cuối tháng 11-2025 đến khi bị bắt, Thảo đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Xuân Lập.

Hiện Công an xã Xuân Lập đã thu hồi toàn bộ tang vật có liên quan và đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #Thanh Hóa #tội phạm #ngựa quen đường cũ #tù nhân

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đạo chích “cõng” 2 tiền án đi trộm xe máy ở Đồng Tháp

Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng L.D.K (SN 1990, cư trú phường Đạo Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/11, Công an phường Trung An nhận được tin báo của anh P.H.T.Đ. (cư trú phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị mất trộm xe mô tô hiệu Wave, biển số 63C1-214.62 tại khu phố 9, phường Trung An.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã

Hoàng Văn Trường bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản, nhưng y đã bỏ trốn.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Võ Cường (Bắc Ninh) đã bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Trường (sinh ngày 20/02/1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Phiêng Luông, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên).

cats-6702.jpg
Quyết định truy nã Hoàng Văn Trường.
Xem chi tiết

Xã hội

Tuyên phạt hai người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp

He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với He Wenhui (sinh năm 1985) và Ban Wei (sinh năm 1992), cùng trú tại thị trấn Nghĩa Vu, huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai bị cáo trên không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trộm cắp tài sản tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Sau khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ xuất cảnh về Trung Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới