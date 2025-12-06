Xe máy rơi xuống vực ở Tuyên Quang khiến 3 người thương vong

Khi đến đoạn đường dốc thì chết máy. Tài xế dẫm lên bụi cỏ nhưng bị hụt chân khiến cả xe và 3 người trên xe rơi xuống vực sâu dẫn đến 1 người tử vong.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn rủi ro nghiêm trọng xảy ra tại thôn Há Chí Dùa, xã Mèo Vạc, Công an xã Mèo Vạc đã khẩn trương lên đường, vượt địa hình hiểm trở, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và xác minh vụ việc.

Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên từ vực sâu.



Trước đó, ngày 3/12, anh Thò Mí Tủa điều khiển xe mô tô chở ông Thò Mí Pó và cháu Thò Mí Nô trên đường về nhà, đến đoạn đường dốc liên thôn thuộc thôn Há Chí Dùa, chiếc xe chết máy. Anh Tủa hụt chân khi dẫm lên bụi cỏ khiến xe và người rơi xuống vực. Vụ tai nạn khiến anh Tủa tử vong, cháu Thò Mí Nô bị thương và ông Pó xây xát nhẹ.

Mặc dù trời đã nhá nhem tối, hiện trường là khu vực vực sâu, dốc đứng, nhiều điểm trơn trượt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mèo Vạc đã không quản ngại gian khó, phối hợp cùng lực lượng ANTT cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân lên khỏi khu vực vực sâu, kịp thời hỗ trợ cháu nhỏ bị thương đi cấp cứu.

Cùng với công tác cứu nạn, lực lượng Công an xã đã bảo vệ hiện trường, phối hợp Tổ điều tra số 3 và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện theo đúng trình tự pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác.

Những nỗ lực kịp thời, tinh thần trách nhiệm gần dân, vì dân của lực lượng Công an xã Mèo Vạc tiếp tục khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, nhân văn, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân.

