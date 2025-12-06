Hà Nội

Xã hội

Đối tượng bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 4 tháng lẩn trốn

Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.

Hạo Nhiên

Ngày 06/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Hiểu (SN: 1980, ngụ ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp), bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, Hiểu điều khiển xe mô tô BKS: 54S1-9156 trên tuyến Quốc lộ 54, đoạn qua ấp Định Thành (xã Phong Hòa) đã va chạm với ông N.V.S. đang đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến ông S. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Hiểu không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người.

1fdsdsfs.jpg
Đối tượng Trương Văn Hiểu tại cơ quan Công an.

Ngày 24/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hiểu. Tuy nhiên, đối tượng nhiều lần không chấp hành lệnh triệu tập và rời khỏi địa phương. Đến ngày 13/8/2025, Cơ quan CSĐT ra Quyết định truy nã đối với Hiểu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 02/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) tổ chức bắt giữ thành công Trương Văn Hiểu, khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Mỹ Yên.

Hiện, Trương Văn Hiểu đã được di lý về tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video khởi tố nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
