Lũ cuốn trôi đường bê tông, 13 hộ dân ở Lâm Đồng bị cô lập

Đường bê tông trong khu dân cư Kim Bình bị lũ xói lở khoảng 10m, khiến 13 hộ dân bị chia cắt, lực lượng chức năng phải dùng xuồng tiếp tế.

Ngày 6/12, UBND phường Hàm Thắng cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường tuyến đường dân sinh bị lũ cuốn hư hỏng, đồng thời triển khai biện pháp khắc phục.

Theo đó, nước lũ đổ về cuồn cuộn làm sạt lở khoảng 10m đường bê tông trong khu dân cư Kim Bình ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, khiến 13 hộ dân với 49 nhân khẩu bị cô lập.

Lực lượng chức năng dùng xuồng cao su tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập. Ảnh: Văn Minh.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nước sông Cái dâng cao, chảy xiết vào khu dân cư Kim Bình gây xói lở. Đến chiều 5/12, đoạn đường bê tông trong khu dân cư bị nước cuốn trôi khoảng 10m, chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân.

Ngay sau sự cố, chính quyền phường Hàm Thắng cùng các đơn vị liên quan tổ chức tiếp tế lương thực bằng xuồng cao su, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập. Trong đợt mưa lũ ngày 3 – 4/12, phường Hàm Thắng là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng với khoảng 2.800 căn nhà bị ngập và hư hỏng.

Các lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân, kiểm đếm thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ.