Xã hội

Người đàn ông bị lừa 600 triệu khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.

56-7397.jpg
Ảnh minh họa.

Mới đây, Công an phường Khương Đình, TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông P (SN: 1983; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Ông P. cho biết, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, ông có lên Facebook tìm hiểu các trang quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp".

Khi liên hệ, đối tượng yêu cầu ông phải chứng minh tài chính để làm hồ sơ xuất khẩu lao động. Do chủ quan, ông P. đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Không tin vào các lời mời chào, tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ cho người lạ. Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hãy liên hệ trực tiếp các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép. Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

#lừa đảo #xuất khẩu lao động #đánh cắp tiền #lừa đảo mạng #thủ đoạn lừa đảo #bảo vệ người tiêu dùng

Triệt phá đường dây lừa đảo online chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân trong đường dây này, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...

Ngày 5/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua đơn vị này đã đồng loạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng internet và phương tiện điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên biên giới. Chuyên án được mở trong bối cảnh nhóm đối tượng đang mở rộng mạng lưới, tuyển dụng nhân sự và tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều nền tảng trực tuyến.

67.jpg
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên lừa hàng chục tỷ đồng ra sao?

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1979, trú tại đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2681.png
Đối tượng Nguyễn Đình Nam tại cơ quan Công an.
Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt Telegram lừa đảo

Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ việc nạn nhân bị tấn công có chủ đích, bị chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram, sau đó đối tượng dùng chính tài khoản đó để lừa người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân.

cats.jpg
Ảnh minh họa.
