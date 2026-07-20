Yamaha Ténéré 700 dính án triệu hồi vì lỗi hệ thống điện.

Hãng môtô Yamaha Nhật Bản đã phải triệu hồi các mẫu adventure hạng trung, chiếc Ténéré 700 tại Úc do cụm đồng hồ và đèn báo rẽ có thể không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng
Cơ quan quản lý an toàn giao thông của Úc - DITRDCSA (Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật - Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts) cho biết Yamaha sẽ phải triệu hồi các mãu adventure - Ténéré 700 (tên khác là XT690) do lỗi hệ thống điện, có thể khiến cụm đồng hồ và đèn báo rẽ không sáng, dẫn đến nguy cơ gặp sự cố và tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.
Các mẫu Yamaha Ténéré 700 phải triệu hồi tại Úc là các phiên bản dành cho các năm 2025 và 2026. Theo lý giải của Yamaha Motor Australia, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do lỗi trong quá trình sản xuất đã khiến cụm đồng hồ, đèn báo rẽ có thể không hoạt động như mong muốn.
Trước đó, Yamaha Motor cũng đã phải triệu hồi các mẫu Yamaha Ténéré 700 tại châu Âu vì nguyên nhân tương tự. Các mẫu xe phải triệu hồi này có thời gian sản xuất từ 1/4/2022 đến 31/07/2022. Theo lý giải của Yamaha Motor, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là một dây thít nhựa dùng để cố định cụm dây điện tín hiệu từ tay lái xuống ECU đã được thắt không đúng kỹ thuật dẫn đến đèn báo rẽ không được kích hoạt đúng cách.