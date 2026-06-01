Mitsubishi, Suzuki và Yamaha tại Việt Nam đảm bảo xe tương thích với xăng E10

Một số hãng đã công bố danh sách các mẫu ôtô và xe máy tương thích với xăng E10 tại Việt Nam như Mitsubishi, Suzuki và Yamaha.

Video: Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố mức tương thích của các dòng xe với xăng E10 (VTV24).

Hôm nay, ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ phải được pha trộn để tạo thành xăng sinh học E10 và áp dụng sử dụng trên phạm vi cả nước cho các động cơ xăng theo quy định tại Thông tư 50 của Bộ Công Thương.

Trước đó, một số hãng xe tại Việt Nam cũng đã công bố danh sách những mẫu ôtô và xe máy tương thích cũng như không tương thích với xăng E10 trên trang web chính thức. Tính đến nay, đã có Mitsubishi, Suzuki và Yamaha đưa ra danh sách.

Cụ thể, Mitsubishi Việt Nam cho biết các mẫu xe được trang bị động cơ phun xăng điện tử của hãng được sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Mitsubishi cũng lưu ý có một số mẫu xe chưa xác định được khả năng tương thích với xăng E10, bao gồm:

Mitsubishi L300 trang bị động cơ chế hòa khí, sản xuất từ năm 1995 đến 2003; Mitsubishi Pajero V31 được trang bị động cơ chế hòa khí, sản xuất từ năm 1997 đến 2002; Mitsubishi Jolie được trang bị động cơ chế hòa khí, sản xuất từ năm 1998 đến 2003; Mitsubishi Proton Wira được trang bị động cơ phun xăng, sản xuất từ năm 1996 đến 1999.

Theo Mitsubishi Việt Nam, chủ xe có thể tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng để nắm rõ loại nhiên liệu được khuyến nghị cho ô tô của mình. Trong trường hợp xe ít sử dụng trong thời gian dài, chủ xe nên chú ý bảo quản nhiên liệu trong bình để tránh hiện tượng tách nước. Bên cạnh đó, người sử dụng xe nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các nhà phân phối ủy quyền theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tương tự như vậy, Việt Nam Suzuki cũng công bố các dòng xe tương thích với xăng E10. Hãng khẳng định tất cả các dòng ôtô, xe máy Suzuki được sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay đều phù hợp sử dụng xăng E10.

Cụ thể hơn, các dòng xe ôtô của Suzuki tương thích với xăng E10 ở Việt Nam gồm: Wagon (năm sản xuất/nhập khẩu 2001); Carry Truck/Blind Van (Euro 2, Euro 4, năm sản xuất/nhập khẩu 2001); Vitara (New Vitara, Grand Vitara); APV; Carry Pro (Carry Pro; New Carry Pro); Swift (Swift, New Swift, Swift Hybrid); Ertiga (Ertiga, New Ertiga, Ertiga Hybrid); Ciaz; Celerio; XL7 (XL7, XL7 Hybrid); Jimny; Fronx; và Eeco.

Trong khi đó, các dòng xe máy của Suzuki tương thích với xăng E10 ở Việt Nam gồm: Xbike/Axelo (năm sản xuất/nhập khẩu 2007); Hayate SS FI (2011); Hayabusa (GSX 1300, 2011); Gladius (SFV 650, 2011); Viva FI 115 (2013); Raider 150 (bộ chế hòa khí, 2013); Impulse (2014); Address (2015); Raider/Satria FI 150 (2016); GSX 150 (S, R, BANDIT, 2017); GSX S 1000 (2018); V-Strom 1000/1050 (2019); Intruder (2019); Gixxer 250 (2020); Burgman (2020); và V-Strom 250 (2022).

Việt Nam Suzuki cho biết các dòng xe trong danh sách trên đã được hãng kiểm tra và xác nhận tương thích với xăng sinh học E10. Do đó, khách hàng có thể an tâm về khả năng vận hành ổn định và độ bền của xe trong quá trình sử dụng. Đồng thời, khách hàng sử dụng xăng E10 đúng tiêu chuẩn trên các dòng xe tương thích sẽ được đảm bảo quyền lợi bảo hành chính hãng từ Việt Nam Suzuki.

Cuối cùng là Yamaha Việt Nam. Cũng như Suzuki, Yamaha khẳng định tất cả các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI) của hãng đang bán tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí từ năm 2017 đến nay cũng đều tương thích với xăng E10. Trong khi đó, các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 được hãng khuyến nghị sử dụng xăng E5 RON92.

