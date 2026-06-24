Chọn Yamaha GEAR 125 Hybrid - khi xe điện chưa thể thay thế hoàn toàn xe xăng

Video: Xem chi tiết xe ga Yamaha Gear 125 Hybrid siêu tiết kiệm xăng.

Xu hướng chọn xe Hybrid của thế hệ mới: Ưu tiên giá trị bền vững

Định hướng mới từ Nhà nước đang mang lại những thay đổi lớn cho giao thông đô thị. Bên cạnh việc không cấm hoàn toàn xe xăng, Nhà nước vẫn tích cực khuyến nghị người dân sử dụng các phương tiện bảo vệ môi trường. Cùng với đó, sự xuất hiện của xăng sinh học E10 trên thị trường đang tạo ra một cuộc sàng lọc quy mô lớn, dần đào thải những phương tiện cũ không đáp ứng đủ yêu cầu về tiêu chuẩn phát thải sạch.

Trước làn sóng dịch chuyển xanh, người trẻ đang thể hiện mình giống như một thế hệ tiêu dùng thông minh khi cố gắng cân bằng giữa phong cách và giá trị dài hạn. Họ cần một chiếc xe có thiết kế cá tính để thể hiện chất riêng, nhưng xe cũng phải tối ưu chi phí, có giá trị lâu dài và thể hiện trách nhiệm với xã hội. Giới trẻ không còn chạy theo những xu hướng nhất thời mà đặt tính bền vững và sự hiệu quả lên hàng đầu khi lựa chọn xe.

Các phương tiện chạy xăng vẫn chưa bị cấm hoàn toàn trong khu vực lõi nội đô.

Tuy nhiên, việc sử dụng phương tiện thuần điện tại các đô thị lớn vẫn gặp rào cản do trạm sạc còn hạn chế ở các khu chung cư và ngõ nhỏ. Sự hạn chế về hạ tầng này, cùng với chủ trương giảm xe thuần xăng, đã khiến các dòng xe động cơ Hybrid trở thành phương án tối ưu lý tưởng. Công nghệ này giúp người trẻ vừa chủ động di chuyển và vận hành mạnh mẽ từ xe xăng, vừa tận hưởng sự mượt mà và tiết kiệm của xe điện.

Yamaha GEAR 125 Hybrid: Giải pháp dung hòa mọi ưu điểm cho nhịp sống hiện đại

Chào sân thị trường từ tháng 4/2026, Yamaha GEAR 125 Hybrid nhanh chóng định vị là một lựa chọn xe tay ga phân khúc phổ thông đáp ứng cả yếu tố kiểu dáng lẫn tính kinh tế. Điểm nhấn đắt giá của mẫu xe này là việc sở hữu khối động cơ công nghệ Hybrid tiên phong từ Yamaha. Bước tiến này mang lại cho người trẻ một trải nghiệm lái êm ái, một đặc quyền vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe tay ga cao cấp.

Phương tiện Hybrid nổi lên với khả năng vận hành mạnh mẽ và chi phí tiết kiệm.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Yamaha GEAR 125 Hybrid cũng gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo chi phí của người trẻ với mức tiêu thụ ấn tượng, chỉ 1.7 lít/100 km, đồng thời tương thích với xăng sinh học E10 mới nhất. Ngoài ra, công nghệ vận hành của xe còn mang đến trải nghiệm mạnh mẽ nhờ hệ thống Power Assist. Hệ thống này giúp tăng sức kéo trong 3 giây đầu tiên ngay khi xe khởi hành hoặc khi phải leo dốc, giúp người lái luôn dễ dàng làm chủ mọi tình huống giao thông.

Sự đa dụng của Yamaha GEAR 125 Hybrid còn được khẳng định qua thiết kế gọn gàng với tỷ lệ xe tối ưu, giúp luồn lách linh hoạt và thuận tiện cho những lịch trình trong phố đông. Sở hữu dung tích cốp rộng 17,4L, tích hợp cổng sạc trước tiện lợi và sàn để chân phẳng rộng rãi, chiếc xe đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của người trẻ từ đi làm đến những chuyến đi chơi đa dạng.

Yamaha GEAR 125 Hybrid là mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên sở hữu công nghệ Blue Core Hybrid siêu tiết kiệm xăng.

Hệ thống phanh UBS an toàn trên phiên bản Cao cấp (DX) kết hợp cùng cặp lốp không săm có tiết diện lớn cũng đảm bảo tối đa sự vững chãi và an tâm tuyệt đối trên mọi địa hình đô thị.

Đồng hành cùng nhịp sống số của thế hệ trẻ, phiên bản Cao cấp (DX) của Yamaha GEAR 125 Hybrid còn được trang bị hệ thống kết nối thông minh Y-On. Tính năng này giúp hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ, đảm bảo cho người trẻ duy trì kết nối 24/7 mà vẫn lái xe an toàn. Không chỉ vậy, công nghệ kết nối thông minh này còn hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý các lịch trình di chuyển cá nhân, theo dõi thời hạn bảo dưỡng định kỳ, mang lại sự tiện lợi và tối ưu nhất cho mọi chuyến đi.

Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu ngoại hình thể thao và nhiều tiện ích độc đáo.

Không chỉ mang đến giải pháp di chuyển thế hệ mới, Yamaha Motor Việt Nam còn hoà nhịp cùng giải bóng lớn nhất hành tinh bằng chương trình minigame "GEAR UP MÙA BÓNG, NÓNG CÙNG THỂ THAO - SĂN QUÀ CỰC ĐÃ", được tổ chức trên fanpage chính thức. Độc giả có cơ hội nhận hàng loạt phần quà công nghệ và thời trang giá trị, bao gồm tai nghe không dây chống ồn Sony cao cấp cùng các set quà tặng độc quyền từ thương hiệu.