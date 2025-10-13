Hà Nội

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí cướp biển số xe

Nhóm gồm 10 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18, mang theo hung khí, tụ tập uy hiếp, cướp biển số xe máy của người khác đăng lên mạng câu view.

Khánh Hoài

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ), mới đây phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập gây rối, quay clip đăng mạng nhằm câu view.

Theo đó, khoảng 20h ngày 20/9/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an xã Yên Thủy phối hợp với Công an các xã Lạc Lương, Yên Trị và Phòng Cảnh sát Hình sự (Tổ địa bàn) - Công an tỉnh Phú Thọ - phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô không rõ nguồn gốc, mang theo hung khí như kiếm, gậy và súng bắn đạn bi sắt. Nhóm này có biểu hiện gây nguy hiểm cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

anh-2-9422.jpg
Nhóm đối tượng và phương tiện, hung khí tại trụ sở Công an xã Yên Thủy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm gồm 10 đối tượng đều trú tại xã Lạc Lương có độ tuổi từ 14 đến 18 (sinh từ năm 2007 đến 2011), trong đó nhiều trường hợp vẫn đang là học sinh; thu giữ 4 xe mô tô, 1 thanh kiếm, 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt và khoảng 200 viên đạn bi.

Các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau tụ tập, mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B để “leo rank” - Tức là chặn các nam thanh niên đi mô tô mang biển số tỉnh Thanh Hóa và xã Lạc Sơn - nhằm đe dọa, cướp biển số xe để quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok câu view, thể hiện bản thân trước các nhóm thanh thiếu niên khác.

Nhóm này đã thực hiện hành vi uy hiếp, bẻ lấy biển số xe mô tô của anh B.V.D (sinh năm 2003, trú tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) và đăng video lên TikTok.

Hiện Công an xã Yên Thủy đã lập hồ sơ, xác minh ban đầu và bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ để xử lý theo thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem video: Triệt phá ổ nhóm sản xuất, mua bán súng quân dụng quy mô lớn. (Nguồn: VTV).

#mang hung khí cướp biển số xe #Công an Phú Thọ #gây rối trật tự nơi công cộng

