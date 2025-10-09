Hà Nội

Xã hội

Xúc động quân và dân trắng đêm giữ đê ở Bắc Ninh

Đêm khuya 8/10, hàng trăm người dân ở Bắc Ninh mang theo cuốc, xẻng, bao tải, tre, đất… cùng các lực lượng chức năng gia cố, giữ đê.

Khánh Hoài
1.jpg
Chiều tối 8/10, thôn Đức Thọ (xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện nước bắt đầu thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê. Đến khoảng 19h cùng ngày, đoạn đê bị sạt lở dài khoảng 20m, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 100 hộ dân sinh sống phía trong vùng đê bao.
2.jpg
Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương thông báo khẩn, yêu cầu người dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ cùng nhân dân các thôn lân cận khẩn trương khắc phục sự cố.
3.jpg
Trong đêm, hàng trăm người dân từ các thôn Chi Lễ, Làng Phúc Mãn, Hoa, Vườn, Lẻ… (xã Mỹ Thái) không quản mệt mỏi đã nhanh chóng có mặt, mang theo cuốc, xẻng, bao tải, tre, đất và cả máy móc để tập trung xử lý sự cố ngăn nước, giữ đê.
4.jpg
Tại phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), nhiều người dân cùng lực lượng chức năng cũng khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao vào tối 8/10.
5.jpg
Trước tình hình cấp bách, lực lượng quân đội, Công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp.
6.jpg
Người dân cùng lực lượng quân đội, Công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xuyên đêm đắp cát ngăn đập tràn tại đê Đẩu Hàn.
7.jpg
Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trước diễn biến lũ trên sông, từ 13h30 ngày 8/10, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc huy động 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia hỗ trợ nhân dân khu phố Đẩu Hàn đắp nâng cao cao trình chống lũ cho tuyến đê.
dap-de-sua.jpg
Người dân cùng lực lượng chức năng trắng đêm gia cố tuyến đê Đẩu Hàn.
9.jpg
Tại xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), mực nước sông Cầu cũng dâng cao. Trước tình hình đó, xã đã huy động lực lượng đắp đê chống tràn tại một số vị trí trên đê tả Cầu đoạn qua thôn Hương Ninh và Đa Hội. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 (Bộ Tư lệnh Pháo binh) đã có mặt kịp thời cùng nhân dân, công an, dân quân tự vệ tập trung gia cố, tôn cao mặt đê.
10.jpg
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) trong ngày 9/10 đang lên. Riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.
