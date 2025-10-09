Xúc động quân và dân trắng đêm giữ đê ở Bắc Ninh

Người dân nấu cơm, chạy xe xuyên đêm cứu trợ vùng ngập Thái Nguyên
Từ Ninh Bình đến Hải Phòng, Thanh Hoá, nhiều chuyến xe chở đầy cơm nắm, nước uống và nhu yếu phẩm chạy xuyên đêm đến Thái Nguyên, tiếp sức cho bà con vùng ngập.
Nấu cơm cứu trợ
Xem những hình ảnh, video về cuộc sống khốn đốn của bà con ở vùng ngập của tỉnh Thái Nguyên, chị Đặng Thanh Trang (SN 1991, Ninh Bình) xót lòng.
Mưa lũ khiến 3 người tử vong ở Bắc Ninh
Mưa lũ đã khiến 3 người ở Bắc Ninh tử vong, hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đến 6/10 đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận xảy ra mưa dông kéo dài.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 8/10, 3 tuyến đê gồm Tả Thương, Hữu Thương và đê bối Tân Liễu (Yên Dũng) đã ghi nhận sự cố, đang được xử lý và tiếp tục theo dõi.
Lũ sông Cầu đạt đỉnh, gần 2.000 người ở Bắc Ninh xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn
Gần 2.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng người dân xuyên đêm đắp cát ngăn đập tràn tại đê Đẩu Hàn, tỉnh Bắc Ninh.
Tối muộn 8/10, lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hàng nghìn người dân, trong đó có cả người cao tuổi, thanh niên đã tình nguyện gia cố đê khi nước sông Cầu lên cao tại khu vực đê Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
