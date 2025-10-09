Xúc động quân và dân trắng đêm giữ đê ở Bắc Ninh

Mưa lũ đã khiến 3 người ở Bắc Ninh tử vong, hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đến 6/10 đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận xảy ra mưa dông kéo dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 8/10, 3 tuyến đê gồm Tả Thương, Hữu Thương và đê bối Tân Liễu (Yên Dũng) đã ghi nhận sự cố, đang được xử lý và tiếp tục theo dõi.