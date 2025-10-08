Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lũ khiến 3 người tử vong ở Bắc Ninh

Mưa lũ đã khiến 3 người ở Bắc Ninh tử vong, hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu.

Khánh Hoài

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đến 6/10 đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận xảy ra mưa dông kéo dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 8/10, 3 tuyến đê gồm Tả Thương, Hữu Thương và đê bối Tân Liễu (Yên Dũng) đã ghi nhận sự cố, đang được xử lý và tiếp tục theo dõi.

Một số hồ chứa nhỏ đã vỡ bờ kênh, tràn nước qua kênh, trong đó hồ Cối Gạo (xã Đồng Kỳ) bị vỡ cục bộ, hồ Cấm Sơn đạt 97,1% dung tích thiết kế, phải điều tiết nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, 43 điểm ngập sâu không thể lưu thông.

3.jpg
Lực lượng cảnh sát cứu hộ, cứu nạn ứng cứu người dân Đồng Kỳ (Bắc Ninh) ra khỏi khu vực nước lũ.

Các trạm bơm tiêu úng trên toàn tỉnh hoạt động liên tục với 398 máy bơm để tiêu thoát nước, giảm ngập cho vùng hạ du.

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ đã khiến 3 người tử vong, 6.020 hộ dân tại vùng ngập phải di dời đến nơi an toàn. Trong số 3 trường hợp tử vong có một trẻ nhỏ bị đuối nước tại xã Xuân Lương, một người đi đánh cá bị nạn, và một người bị sét đánh tại xã Mỹ Thái.

Hiện toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu. Gần 39.000 con gia cầm và 529 con gia súc bị chết, hàng trăm nghìn con phải di chuyển khẩn cấp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các công ty khai thác công trình thủy lợi và chính quyền cơ sở duy trì trực ban nghiêm túc, nắm chắc diễn biến lũ, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có biện pháp xử lý.

Đề nghị hỗ trợ nhu yếu phẩm và trang thiết bị cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng ngập, nhất là tại các xã thuộc khu vực huyện Yên Thế cũ, nơi thiệt hại lớn nhất.

Dự báo trong 24h tới, lũ trên sông Thương và sông Cầu vẫn duy trì ở mức cao, có khả năng vượt báo động III thêm 0,2 - 0,3m.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra canh gác, gia cố đê điều, bơm tiêu úng và bảo vệ công trình trọng yếu, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng dân cư hạ du.

#Mưa lũ #lũ ở Bắc Ninh #mưa lũ ở Bắc Ninh #bão số 11 #Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Nhiều địa phương ở Bắc Ninh vẫn ngập nặng

Nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh vẫn ngập nặng do hoàn lưu bão số 11. Bắc Ninh được Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tính đến 9h sáng 8/10, mưa lũ đã gây ngập úng tại nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có xã Bố Hạ, nhiều nhà cửa của người dân vẫn ngập sâu. Thôn Đông (xã Tam Giang) nằm ngoài đê hữu Cầu bị ngập nặng.

Tại xã Phúc Hòa, chính quyền địa phương phải huy động phương tiện, nhân lực xuyên đêm khắc phục đoạn đê từ Km0 - Km1 thuộc thôn Cửa Sông bị tràn.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng xuyên đêm ứng phó, triển khai ứng trực tại các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to và dông, gây ngập úng ở một số địa phương. Lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn.
2-4813.jpg
Mưa lớn còn gây ngập lụt, cô lập nhiều nơi trên địa bàn Bắc Ninh, đặc biệt là ở các xã vùng cao như: Sơn Động, Dương Hưu, Đèo Gia. Trên Sông Cầu, sông Thương có mực nước dao động quanh báo động I, riêng Trạm Cầu Sơn và Đáp Cầu có thời điểm vượt báo động I.
Xem chi tiết

Xã hội

Sáng 8/10 mưa giảm, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập

Tính đến đến 6h30 sáng 8/10, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm bị ngập úng, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện.

Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội), tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 6/10 đến 6h30 ngày 8/10 phổ biến từ 200-300mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 562,7mm; Vĩnh Thanh 423,3mm; Hai Bà Trưng 381,1mm; Đại Mỗ 352,7mm; Từ Liêm 314,5mm...

img-2840.jpg
Đoạn đường từ cầu Nhật Tân tới đường Nguyễn Hoàng Tôn vẫn còn ngập sâu. Ảnh Hà Nội Mới
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới