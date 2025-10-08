Mưa lũ khiến 3 người tử vong ở Bắc Ninh

Mưa lũ đã khiến 3 người ở Bắc Ninh tử vong, hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đến 6/10 đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận xảy ra mưa dông kéo dài.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 8/10, 3 tuyến đê gồm Tả Thương, Hữu Thương và đê bối Tân Liễu (Yên Dũng) đã ghi nhận sự cố, đang được xử lý và tiếp tục theo dõi.

Một số hồ chứa nhỏ đã vỡ bờ kênh, tràn nước qua kênh, trong đó hồ Cối Gạo (xã Đồng Kỳ) bị vỡ cục bộ, hồ Cấm Sơn đạt 97,1% dung tích thiết kế, phải điều tiết nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, 43 điểm ngập sâu không thể lưu thông.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ, cứu nạn ứng cứu người dân Đồng Kỳ (Bắc Ninh) ra khỏi khu vực nước lũ.

Các trạm bơm tiêu úng trên toàn tỉnh hoạt động liên tục với 398 máy bơm để tiêu thoát nước, giảm ngập cho vùng hạ du.

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ đã khiến 3 người tử vong, 6.020 hộ dân tại vùng ngập phải di dời đến nơi an toàn. Trong số 3 trường hợp tử vong có một trẻ nhỏ bị đuối nước tại xã Xuân Lương, một người đi đánh cá bị nạn, và một người bị sét đánh tại xã Mỹ Thái.

Hiện toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500 ha lúa, hoa màu, 500 ha cây ăn quả và 600 ha thủy sản bị ngập sâu. Gần 39.000 con gia cầm và 529 con gia súc bị chết, hàng trăm nghìn con phải di chuyển khẩn cấp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các công ty khai thác công trình thủy lợi và chính quyền cơ sở duy trì trực ban nghiêm túc, nắm chắc diễn biến lũ, kịp thời báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có biện pháp xử lý.

Đề nghị hỗ trợ nhu yếu phẩm và trang thiết bị cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng ngập, nhất là tại các xã thuộc khu vực huyện Yên Thế cũ, nơi thiệt hại lớn nhất.

Dự báo trong 24h tới, lũ trên sông Thương và sông Cầu vẫn duy trì ở mức cao, có khả năng vượt báo động III thêm 0,2 - 0,3m.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra canh gác, gia cố đê điều, bơm tiêu úng và bảo vệ công trình trọng yếu, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng dân cư hạ du.