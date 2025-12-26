Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Năm 2025, số lượng ô tô đăng ký mới tăng 27%

Cục Cảnh sát giao thông cho biết năm 2025, số lượng ô tô đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024.

Bảo Ngân

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, qua dữ liệu đăng ký xe năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025) cho thấy số lượng ô tô toàn quốc đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024 (đăng ký mới 491.394 xe).

Trong đó, 5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh: 102.354 xe, Hà Nội: 88.165 xe, Hải Phòng: 31.436 xe, Bắc Ninh: 30.721 xe, Phú Thọ: 26.930 xe.

cats-3972.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục CSGT).

Về xe mô tô, toàn quốc đăng ký mới 3.234.189 xe, so với năm 2024 tăng 34,9%. Trong đó, 5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh: 290.570 xe, Hà Nội: 255.658 xe, An Giang: 157.699 xe, Đồng Nai: 135.332 xe, Lâm Đồng: 130.934 xe.

Năm 2025, ghi nhận số xe tải, xe container toàn quốc đăng ký mới 122.235 xe, tăng 35% so với năm 2024.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT Hà Nội kịp thời mở đường cứu người phụ nữ bị sốc phản vệ. (Nguồn: Cục CSGT).

#Cục Cảnh sát giao thông #ô tô đăng ký mới

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát 113 Phú Thọ kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa qua, trong ca tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), Tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 28H1-039.69 và xe ô tô biển kiểm soát 28A-022.35.

cats.jpg
Cán bộ Đội CS113 Phú Thọ hỗ trợ nạn nhân cấp cứu kịp thời.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với 11 đối tượng liên quan, tội phạm chủ yếu hoạt động trong nội địa.

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với tổng số 11 đối tượng liên quan. Đây là các vụ việc mua bán người xảy ra trong nội địa, không liên quan đến hoạt động đưa nạn nhân ra nước ngoài.

z6866520681448-2f4164619fd3b50d4ce0a40645963830.jpg
Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người hồi tháng 7/2025. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Đăng ký xe dễ hơn, làm sổ hồng tại xã

Từ tháng 7/2025, nhiều quy định mới về đăng ký xe, cấp sổ hồng và lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực. 

Bắt đầu từ tháng 7/2025, hàng loạt chính sách quan trọng trong các lĩnh vực đăng ký xe, đất đai và tài chính sẽ chính thức được áp dụng.

Đăng ký xe sẽ dễ dàng hơn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới