Xã hội

Khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.

Bảo Ngân

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Cầu Dền, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

fb-img-1766749050752.jpg
Đối tượng Trần Xuân Nguyên bị khởi tố vì đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2025 đến ngày 16/10/2025, tại địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ việc đổ chất thải rắn quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực.

fb-img-1766749056318-492.jpg
Hiện trường vụ việc.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Trần Xuân Nguyên là người trực tiếp chỉ đạo thi công phá dỡ công trình biệt thự tại Lô 01, 02 thuộc Tổ 12 Kim Tân, phường Lào Cai. Thay vì vận chuyển chất thải đến nơi tập kết đúng quy định, Nguyên đã chỉ đạo 03 lái xe vận chuyển tổng cộng hơn 360 tấn chất thải rắn thông thường đi đổ trái phép tại 2 vị trí: Tổ dân phố Sơn Mãn 1, phường Lào Cai và Tổ 18 Pom Hán, phường Cam Đường.

Căn cứ vào khối lượng chất thải và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy lớn ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.

