Công an Gia Lai đột kích phá đường dây khai thác cát trái phép trên sông Côn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.

2h sáng ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt đột kích các điểm có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Côn tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) chỉ đạo điều tra phá án.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 11 ô tô tải, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm; tạm giữ 39 đối tượng, 410 m3 cát cùng một số tang vật khác.

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường vụ việc. Ảnh CAGL

Tại điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 ô tô tải, 2 máy cày, 3 xe máy đào, 1 xe tải kéo chở máy đào, 110 m3 cát và tạm giữ 14 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 điểm tập kết gần 200 m3 cát tại khu vực cách điểm kiểm tra khoảng 1 km.

Nhiều phương tiện cơ giới được sử dụng để khai thác cát trái phép. Ảnh CAGL

Cùng ngày, các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện các lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, khám nghiệm hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân chỉ đạo tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.