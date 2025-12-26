Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Gia Lai đột kích phá đường dây khai thác cát trái phép trên sông Côn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.

Hà Ngọc Chính

2h sáng ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt đột kích các điểm có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Côn tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) chỉ đạo điều tra phá án.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 11 ô tô tải, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm; tạm giữ 39 đối tượng, 410 m3 cát cùng một số tang vật khác.

3-2892.jpg
Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường vụ việc. Ảnh CAGL

Tại điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 ô tô tải, 2 máy cày, 3 xe máy đào, 1 xe tải kéo chở máy đào, 110 m3 cát và tạm giữ 14 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 điểm tập kết gần 200 m3 cát tại khu vực cách điểm kiểm tra khoảng 1 km.

1.jpg
Nhiều phương tiện cơ giới được sử dụng để khai thác cát trái phép. Ảnh CAGL

Cùng ngày, các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện các lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng, khám nghiệm hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân chỉ đạo tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

tin sản xuất
#Hà Gia #Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai #Lê Quang Nhân #xã Tây Sơn #khai thác cát trái #sông Côn

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ vụ khai thác cát 'lậu' cực khủng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép với khối lượng rất lớn.

Ngày 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến 2 đối tượng P.M.Đ (SN 1966) và N.T.L (SN 1965; cùng ngụ xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 3 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long

Đang khai thác cát trái phép tại ấp Phú Xuân (xã Lục Sĩ Thành), 2 đối đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 10/12, thông tin từ Công an xã Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 22h20 ngày 04/12, trong quá trình tuần tra tại ấp Phú Xuân, Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện Nguyễn Văn Đ (SN: 1982, ngụ ấp Thạnh Nam) và Nguyễn Văn D (SN: 2005, ngụ ấp Thạnh Trung, trú cùng xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển tàu khai thác cát sông trái phép.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ tàu sắt chở hơn 81 m3 cát 'lậu' ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển hơn 81 m3 cát “lậu” đi tiêu thụ, ông P.V.C đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an xã Tân Thuỷ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ phương tiện vận chuyển 81 m3 cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 13/12, trong quá trình tuần tra trên sông Hàm Luông, Công an xã Tân Thuỷ phát hiện tàu sắt mang biển kiểm soát VL-161.14 do ông P.V.C (SN: 1973, ĐKTT ấp Tân Thành, xã Tân Thuỷ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới