Xã hội

Cứu sống 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt chim ở Huế

Đi bắt chim khi lũ dâng cao, hai người dân ở xã Quảng Điền (TP Huế) bị nước xiết cuốn trôi. Rất may, lực lượng đã ứng cứu kịp thời.

Hạo Nhiên

Ngày 29/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng ứng trực của phường cùng dân địa phương vừa kịp thời ứng cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm khi ra đồng bắt chim giữa lúc nước lũ dâng cao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 đêm 28/10, UBND phường Hóa Châu nhận được tin báo có người bị nước lũ cuốn trôi tại tổ dân phố Tây Thành. Ngay lập tức, lãnh đạo phường, cán bộ trực ban phối hợp cùng công an và ông Huỳnh Từ - người dân địa phương có ca nô - nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

image-1.jpg
Hai người dân được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Sau nhiều nỗ lực tiếp cận, lực lượng chức năng phường Hóa Châu đã kịp thời cứu được hai người gồm anh Nguyễn Thanh Th. và anh Trần H. (cả hai cùng trú xã Quảng Điền, Huế).

Được biết, cả hai nạn nhân đi bắt chim trong đêm thì gặp lũ dâng cao, không kịp thoát nên bị nước cuốn trôi.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
