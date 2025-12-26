Hà Nội

Xã hội

'Ghép đôi thần tốc', người đàn ông Phú Thọ suýt mất hơn 40 triệu đồng

Một người ở Phú Thọ suýt chuyển hơn 40 triệu đồng sau khi làm quen qua ứng dụng “ghép đôi thần tốc”. Vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26/12 cho biết, Công an xã Yên Thủy vừa phối hợp cùng nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng.

Trước đó một ngày, trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Agribank - chi nhánh Yên Thủy, nhân viên ngân hàng phát hiện một người có yêu cầu chuyển số tiền lớn có dấu hiệu bị lừa đảo. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã chủ động báo Công an xã Yên Thủy để phối hợp xác minh.

605616943-1192051803055371-2969261494130714418-n.jpg
Ông N. đến ngân hàng chuyển tiền sau khi tham gia hẹn hò qua app. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thủy đã có mặt tại trụ sở ngân hàng, làm việc với khách hàng là ông B.V.N (SN 1987, trú tại xã Yên Thủy). Tại đây, ông N cho biết do có nhu cầu tìm bạn gái nên đã tải và sử dụng ứng dụng chat “Lotus”, tham gia các phòng trò chuyện có tên “ghép đôi thần tốc” để làm quen, kết bạn.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng xưng là phụ nữ, thường xuyên thể hiện sự quan tâm, bày tỏ tình cảm và đưa ra lời hứa hẹn gặp mặt, tiến tới hôn nhân. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu ông N chuyển số tiền hơn 40 triệu đồng với lý do làm hồ sơ, cung cấp thông tin liên lạc và tổ chức buổi gặp mặt.

Qua xác minh, Công an xã Yên Thủy xác định đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, lợi dụng nhu cầu tình cảm cá nhân trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản.

606410079-1192051833055368-7027778096958028795-n.jpg
Tin nhắn các đối tượng trao đổi với anh N. Ảnh: CA

Lực lượng Công an đã trực tiếp phân tích, làm rõ bản chất sự việc và phương thức hoạt động của các đối tượng, giúp ông N kịp thời nhận thức, dừng giao dịch, tránh thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Thủy khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng, hội nhóm kết bạn trực tuyến, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính và chủ động thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo 8 số điện thoại lừa đảo, nghe dễ mất tiền.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

