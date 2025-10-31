Hà Nội

Xã hội

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường ở Cao Bằng

Nhóm thanh niên xảy ra va chạm với xe của nạn nhân, dẫn đến xô xát. Một số người trong nhóm đã có hành vi đánh nạn nhân, sau đó được nhiều người khác can ngăn.

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, từ thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Bảo Lạc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa nhóm thanh, thiếu niên xảy ra tại khu vực nhà máy thủy điện Bảo Lạc B (thuộc xóm Nà Ròa, xã Bảo Lạc), qua đó kịp thời ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên.

capture-8195.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lạc tiến hành xác minh, xác định người bị đánh là một nam thanh niên sinh năm 2008, trú tại xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng. Theo lời khai, khoảng 19h30 ngày 24/10, khi người này đang điều khiển xe máy gần khu vực nhà máy thủy điện Bảo Lạc B thì bị một nhóm thanh niên đạp vào xe và ngã ra đường. Sau đó, nhóm này tiếp tục có hành vi hành hung, khiến nạn nhân bị trầy xước và xây xát.

Căn cứ thông tin thu thập được, Công an xã Bảo Lạc đã triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc. Quá trình xác minh cho thấy, nhóm thanh thiếu niên gồm nhiều người trong độ tuổi từ 15 đến 19, cùng trú tại xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm này có uống rượu tại một quán tạp hóa ở khu vực gần Trường PTDT bán trú THCS Bảo Toàn thuộc xóm Nà Xiêm, xã Bảo Lạc.

Khi di chuyển bằng xe máy qua nhà máy thủy điện Bảo Lạc B, nhóm thanh niên xảy ra va chạm với xe của nạn nhân, dẫn đến xô xát. Một số người trong nhóm đã có hành vi đánh nạn nhân, sau đó được nhiều người khác can ngăn. Qua làm việc, cơ quan công an xác định các thanh thiếu niên liên quan đều chưa đủ 18 tuổi, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Công an xã Bảo Lạc đã lập hồ sơ, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em mình; mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

>>> Xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#thanh thiếu niên #Cao Bằng #xử lý hành hung #va chạm giao thông #bảo vệ an ninh #xã hội Cao Bằng

