"Vua địa hình" Mercedes-Benz G-Class phiên bản kỷ niệm 40 năm

Khi nhắc đến một dòng xe SUV mang tính biểu tượng trên thế giới thì người Nhật có Toyota Land Cruiser, người Mỹ có Jeep, người Anh có Land Rover Defender còn người Đức có xe SUV Mercedes-Benz G-Class. Đã 40 năm kể từ khi chiếc G-Class 460-Series lăn bánh ra khỏi nhà máy, và 2019 cũng là năm đánh dấu 20 năm kể từ khi dòng G55 AMG ra đời. Để kỷ niệm những cột mốc kép này, Mercedes-Benz đang tung ra phiên bản đặc biệt Stronger Than Time mới có mặt trên cả ba phiên bản bao gồm: G-Class G400d (I6 3.0L OM656), G500 và G63 (V8 4.0L biturbo). Từ năm 1979 cho đến ngày nay, mỗi chiếc G-Class bao gồm nhiều biến thể đều được lắp ráp tại nhà máy Magna-Steyr ở Graz, nước Áo trên cùng một dây chuyền sản xuất. Dây chuyền lắp ráp bao gồm 2.000 nhân viên lành nghề, họ đặt cả trái tim và tâm hồn của họ để sản xuất ra những chiếc G-Class – dòng xe làm ra để yên tâm và tin cậy. Hãng xe sang Mercedes-Benz cũng cho biết vào mùa hè năm 2017, chiếc G-Class thứ 300.000 đã lăn bánh ra khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ở Áo, đấy là là một chiếc G500 màu xanh kim loại, nó đã đánh dấu một cột mốc không thể nào quên sau 38 năm sản xuất. Dòng Mercedes-Benz G-Class có rất nhiều phiên bản từ G320d cho đến G nhà AMG như: 63 và 65 (ngừng sx) cho đến những siêu phẩm triệu đô như: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet hay “Quái vật 6 chân” 3 cầu – Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Về trang bị, hai phiên bản G400d và G500 “Stronger Than Time” sẽ đi kèm với gói trang bị ngoại thất AMG Line bao gồm: hốc bánh trước (fender flares) và cản trước sửa đổi, lắp mâm AMG 20 inch màu đen. Trang bị thép không gỉ tô điểm bệ cửa, bệ bước, vỏ bánh xe dự phòng phía sau. Đèn Welcome Light với logo G-Class door “Stronger Than Time” bên cạnh một số trang thiết bị tiêu chuẩn khác như: hệ thống âm thanh nổi Burmester, đèn trang trí nội thất 64 màu và cửa sổ trời. Gói hỗ trợ lái xe, đèn pha multibeam LED và hơn thế nữa. Ở G400d và G500, người mua có thể chọn một trong 3 cách trang trí nội thất gồm: bọc da Nappa cao cấp màu đen với chỉ khâu màu vàng nổi bật đi kèm với vật liệu gỗ màu đen trang trí. Một sự lựa chọn khác là sự pha trộn giữa da màu vàng kem (Macchiato Beige) và Xanh nhạt (Yacht Blue) với vật liệu gỗ màu nâu nhạt. Ngoài ra còn có da màu vàng kem (Macchiato Beige) kết hợp kết hợp màu đỏ (Lounge Red) với sơn mài đen piano. Ở phiên bản hàng đầu G63 “Stronger Than Time” ngoại thất xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt mạ chrome màu tối kết hợp với chrome mờ ở bệ bước, ống xả, ốp gương, các phần của cản trước và sau, tấm lót bảo vệ gầm, vỏ bánh xe dự phòng phía sau. “Dàn chân” lắp mâm AMG 22 inch màu đen mờ. Bên trong, phiên bản đặc biệt có da Nappa hai tông màu đen và xám (Titanium Gray Pearl) trang trí bằng sợi carbon. Ở Mercedes-Benz G63, người mua có tùy chọn trang bị gói AMG Trail Package có thêm cài đặt mềm hơn cho phuộc thích ứng để xe vận hành tốt hơn trên đường, mâm 20 inch nhỏ hơn đi kèm với mâm 5 chấu và lốp địa hình,... Hiện tại hãng xe sang Đức vẫn chưa công bố giá bán cho Mercedes-Benz G-Class phiên bản “Stronger Than Time” nhưng chắc chăn nó sẽ không hề rẻ hơn so với phiên bản thường đang được bày bán. Video: Mercedes-Benz G-Class phiên bản kỷ niệm 40 năm.

