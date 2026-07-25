Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP trúng loạt gói thầu tiết kiệm thấp tại TP HCM [Kỳ 1]

Trong năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây dựng tại TP HCM với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại các dự án này rất khiêm tốn, thậm chí có gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm bằng 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP (sau đây gọi tắt là Công ty Xây dựng NP), mã số thuế 0313940379, đăng ký trụ sở chính tại số 25 Lô K Cư Xá Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, TP HCM.

Đáng chú ý, dù là một doanh nghiệp quy mô nhỏ với người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Lê Minh Tú, doanh nghiệp này lại sở hữu một hồ sơ năng lực trúng thầu nổi bật tại các dự án sử dụng vốn ngân sách. Tính đến giữa năm 2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó được phê duyệt trúng tới 67 gói thầu, trượt 16 gói và có 1 gói thầu chưa công bố kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số cực kỳ ấn tượng là 253.030.003.605 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 103.961.588.979 đồng (bao gồm 10.535.962.756 đồng là các gói chỉ định thầu). Toàn bộ các gói thầu này đều được thực hiện tập trung tại địa bàn TP HCM.

Sự xuất hiện với tần suất dày đặc cùng tỷ lệ trúng thầu cao của một doanh nghiệp quy mô nhỏ tại các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Phân tích sâu hồ sơ đấu thầu của Công ty Xây dựng NP trong nửa đầu năm 2026, phát hiện một đặc điểm chung rất đáng chú ý: hầu hết các gói thầu xây dựng, cải tạo hạ tầng do doanh nghiệp này thực hiện đều trúng thầu với mức giảm giá khiêm tốn, đưa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước về mức thấp, thậm chí bằng 0 đồng.

Điển hình là gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 (địa điểm thực hiện tại xã Củ Chi, TP HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi làm chủ đầu tư. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 97/QĐ-BQL ngày 11/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi Nguyễn Văn Nho ký phê duyệt, với giá gói thầu xây lắp là 7.241.547.527 đồng. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 111/QĐ-BQLDA được ban hành ngày 24/06/2026, sử dụng mã thông báo mời thầu IB2600288638.

Tại biên bản mở thầu ngày 30/06/2026, có 3 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 11/QĐ-BQL ban hành ngày 10/07/2026 do Giám đốc Nguyễn Văn Nho ký ban hành, Công ty Xây dựng NP đã trúng thầu độc lập với giá trúng thầu là 7.162.224.325 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng quốc gia, một gói thầu có quy mô hơn 7,2 tỷ đồng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 79,3 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,1%.

Quyết định 171/QĐ-BQL ngày 10/07/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi. Nguồn MSC

Chưa dừng lại ở đó, tại gói thầu Giai đoạn 1 thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà 114-116-118 Trần Quốc Thảo (Phường Xuân Hòa, TP HCM) do Bệnh viện Tai Mũi Họng làm chủ đầu tư, câu chuyện tiết kiệm ngân sách lại càng trở nên nhỏ giọt hơn. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 355/QĐ-BVTMH ngày 23/04/2026 do Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Lê Trần Quang Minh ký ban hành, gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 1.962.241.473 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ 5 ngày sau đó, vào ngày 28/04/2026, Giám đốc Lê Trần Quang Minh tiếp tục ký Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 363/QĐ-BVTMH cho Công ty Xây dựng NP với giá trúng thầu là 1.960.000.000 đồng. Đáng lưu ý, một gói thầu cải tạo cơ sở y tế trị giá gần 2 tỷ đồng nhưng giá trúng thầu chỉ giảm được đúng 2.241.473 đồng so với dự toán ban đầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp là 0,11%.

Đặc biệt, rà soát hồ sơ pháp lý của gói thầu này còn phát hiện một lỗi kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính của chủ đầu tư. Tại Điều 1 của Quyết định số 363/QĐ-BVTMH phê duyệt kết quả, phía Bệnh viện Tai Mũi Họng đã có sự nhầm lẫn khi ghi nhận dòng tiền được duyệt của Công ty NP thành: "Giá gói thầu: 1.960.000.000 đồng" thay vì ghi đúng thuật ngữ "Giá trúng thầu", trong khi giá gói thầu thực tế được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó là 1.962.241.473 đồng.

Đỉnh điểm của sự bất thường về hiệu quả kinh tế sử dụng vốn công phải kể đến gói thầu thực hiện mái che thuộc dự án Tổ chức "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông" lần thứ 2 năm 2026 do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Đông làm chủ đầu tư. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 31/QĐ-TTCUDVC ngày 10/06/2026 do Q. Giám đốc Nguyễn Duy Tám ký ban hành, xác định giá gói thầu xây dựng mái che là 97.848.000 đồng.

Cùng ngày 10/06/2026, Q. Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Đông Nguyễn Duy Tám đã ký Quyết định số 32/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Xây dựng NP trúng thầu với giá khớp đúng tuyệt đối 97.848.000 đồng. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên cũng được lập cùng ngày 10/06/2026. Sự trùng hợp hành chính kỳ lạ về hai quyết định phê duyệt ký ban hành cùng ngày, đi kèm tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tuyệt đối 0% đã đặt ra dấu hỏi lớn cho dư luận về tính hiệu quả của công tác thương thảo, tối ưu hóa ngân sách.

Ngoài ba gói thầu xây lắp trọng điểm nêu trên, trong danh sách kết quả đấu thầu năm 2026, Công ty Xây dựng NP còn liên tiếp được phê duyệt trúng thầu độc lập tại nhiều dự án trang trí đô thị khác dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Điển hình là gói thầu thực hiện lắp đặt logo hoa mai - thiết kế, thi công đèn logo hoa mai do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng công bố kết quả ngày 25/02/2026 với giá trúng thầu là 491.496.000 đồng. Trước đó, vào ngày 24/01/2026, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu thực hiện cổng chào, trang trí đèn chim bồ câu tuyến đường Tạ Quang Bửu, Quốc lộ 50 do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Đông làm chủ đầu tư với giá trị 358.977.400 đồng.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống về hiện tượng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu đầu tư công được quy định rõ tại Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP là nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất cho dòng vốn ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng và minh bạch. Khi một doanh nghiệp quy mô nhỏ như Công ty Xây dựng NP liên tục được chỉ định thầu sát giá dự toán và trúng thầu rộng rãi với tỷ lệ tiết kiệm thấp, điều đó đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng công tác đàm phán, thương thảo hợp đồng của các chủ đầu tư cấp cơ sở. Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ về việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi thông thầu, chia nhỏ gói thầu hoặc chỉ định thầu không mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách công.

Với loạt số liệu rút ra trực tiếp từ quyết định phê duyệt gốc của các chủ đầu tư, vệt bài viết sẽ tiếp tục đi sâu bóc tách các điểm nghẽn kỹ thuật tại bước chấm thầu ở kỳ sau, làm rõ nguyên nhân vì sao các đối thủ cạnh tranh của Công ty Xây dựng NP liên tục bị loại một cách bất ngờ để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp này trúng thầu sát giá dự toán.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Xây dựng NP đấu thầu rộng rãi tại TP HCM: Đối thủ liên tục trượt kỹ thuật