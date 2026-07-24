Tây Ninh: Đại Huy Hoàng trúng gói thầu gần 10 tỷ, tiết kiệm hơn 654 triệu đồng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi, gói thầu thi công đường tại xã Mỹ Yên trị giá hơn 10,6 tỷ chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Đại Huy Hoàng nộp hồ sơ và trúng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên - Lê Thanh Bình đã ký Quyết định số 235/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công đường ấp 2-3A Phước Lợi thuộc dự án Đường ấp 2-3A Phước Lợi. Doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng với giá trúng thầu chính thức 9,979 tỷ đồng.

Nguồn: MSC

Điểm sáng tiết kiệm xấp xỉ 6,15% ngân sách sau thương thảo

Gói thầu Thi công đường ấp 2-3A Phước Lợi (mã KHLCNT PL2600176005, mã TBMT IB2600312937) do Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh. Dự án được phê duyệt KHLCNT theo Quyết định số 183/QĐ-BQLDA ngày 18/06/2026 và phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 203/QĐ-BQLDA ngày 23/06/2026, đều do Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên Lê Thanh Bình ký ban hành.

Giá gói thầu phê duyệt ở mức 10,633 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất (Ngân sách tỉnh) kết hợp nguồn thu tiền sử dụng đất (Ngân sách xã) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Cơ cấu giá gói thầu bao gồm chi phí xây dựng 10,127 tỷ đồng và chi phí dự phòng khối lượng phát sinh 506.346.000 đồng. Hình thức LCNT là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 165 ngày.

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh, tại thời điểm đóng mở thầu ngày 02/07/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng với giá dự thầu ban đầu 10,098 tỷ đồng.

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm và biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14/07/2026, Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên đã phê duyệt giá trúng thầu chính thức cho Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng ở mức 9,979 tỷ đồng.

So với giá gói thầu phê duyệt ban đầu, giá trúng thầu sau thương thảo đã giảm xấp xỉ 654,27 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 6,15% cho ngân sách. Đây là tỷ lệ tiết kiệm tích cực, phản ánh tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư trong thương thảo giá nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Lịch sử dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng

Theo dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng (mã số thuế 0313943348) thành lập ngày 01/08/2016, trụ sở tại 42A Đường Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Phạm Xuân Yên.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng đã tham gia tổng cộng khoảng 71 gói thầu. Kết quả trúng 35 gói, trượt 33 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm độc lập và liên danh) khoảng 202,978 tỷ đồng. Với vai trò độc lập, công ty trúng 18 gói với tổng giá trị khoảng 70,040 tỷ đồng; với vai trò liên danh, doanh nghiệp trúng 17 gói với tổng giá trị khoảng 132,938 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 96,25% (tương ứng tỷ lệ tiết kiệm bình quân xấp xỉ 3,75%).

Các gói thầu có giá trị mà doanh nghiệp đã trúng trong năm 2026. Cụ thể: Gói thầu XL-01: Phần đường đoạn từ điểm đầu công trình đến Km4+520; sửa chữa các cầu: cầu 5 Thị, cầu Voi Vàm, cầu Bà Hội, cầu Cộng Hoà và gia cố những đoạn sạt lỡ tại Ban Quản Lý Dự Án khu vực Hồng Dân, trị giá 29,075 tỷ đồng, trúng tháng 07/2026; Gói Thi công xây dựng tại Phòng kinh tế xã Phước Chỉ, trị giá 3,7 tỷ đồng, trúng tháng 06/2026.

Bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả nguồn vốn công

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, pháp luật đấu thầu hiện hành cho phép chủ đầu tư linh hoạt xử lý tình huống nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo quy định cụ thể tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi đến thời điểm đóng thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư được quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu. Do đó, quy trình mở thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Yên là bảo đảm đúng trình tự pháp luật.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu rộng rãi qua mạng là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Tại gói thầu Thi công đường ấp 2-3A Phước Lợi, việc chủ đầu tư tích cực thương thảo giúp hạ giá trúng thầu xuống 9,979 tỷ đồng, mang lại khoản tiết kiệm xấp xỉ 6,15% cho ngân sách là một kết quả tích cực đáng ghi nhận, bám sát đúng định hướng khuyến khích giảm giá tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính.

Dẫu vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng đấu thầu đầu tư công theo tinh thần siết chặt kỷ cương tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư cấp xã cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng E-HSMT. Đặc biệt, quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ tuyệt đối khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), bảo đảm công khai, không nêu bất cứ điều kiện nào mang tính chất khu biệt, hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng, qua đó thu hút rộng rãi doanh nghiệp cùng tham gia tranh thầu