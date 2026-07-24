Lâm Đồng: Gói thầu hơn 26 tỷ xây dựng Trường Tiểu học Mê Linh kém cạnh tranh

Hai gói thầu xây dựng trường học tại Đà Lạt chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 1%, đặt ra yêu cầu tăng giám sát.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Ban QLDA Đà Lạt) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu xây dựng trường học trên địa bàn phường Xuân Hương. Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, cả hai gói thầu đều chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Hai gói thầu đều chỉ có một nhà thầu tham dự

Ngày 20/6/2026, ông Mai Cao Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, ký Quyết định số 135/QĐ-BQLDAĐL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Mê Linh.

Gói thầu có giá 26.715.792.586 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Mê Linh, gồm Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Thi Trần, với giá trúng thầu 26.577.862.625 đồng.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Mê Linh. Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu khoảng 137,93 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,52%.

Chỉ ba ngày sau, ngày 23/6/2026, Ban QLDA Đà Lạt tiếp tục ban hành Quyết định số 137/QĐ-BQLDAĐL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường Mầm non 2.

Gói thầu có giá 20.552.651.925 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Mầm non 2, gồm Công ty Cổ phần Thi Trần và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đăng Khoa Group, với giá trúng thầu 20.464.577.893 đồng.

Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu này cũng chỉ có một nhà thầu tham dự. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 88,07 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,43%.

Như vậy, cả hai gói thầu xây lắp có tổng giá trị hơn 47,2 tỷ đồng đều diễn ra theo kịch bản chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu, với mức tiết kiệm ngân sách dưới 1%.

Quyết định số 135/QĐ-BQLDAĐL. Nguồn: MSC.

Những doanh nghiệp quen thuộc tại các gói thầu xây lắp

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Công ty Cổ phần Thi Trần (mã số thuế 0309424068), có địa chỉ tại 245/23 Bến Ba Đình, phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, do ông Thi Tấn Luật là người đại diện theo pháp luật, đều góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu.

Dữ liệu lũy kế đến ngày 22/7/2026 cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 610 gói thầu, trúng 243 gói, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) hơn 617 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Nhà Phát Lâm Đồng (mã số thuế 5801233407), thành viên của Liên danh Mê Linh, có trụ sở tại số 8 Tố Hữu, Khu phố Hợp Thành, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Văn Đoan là người đại diện theo pháp luật.

Theo thống kê từ e-GP, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 130 gói thầu, trúng 101 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.131 tỷ đồng, trong đó trúng thầu độc lập hơn 655 tỷ đồng. Đáng chú ý, đơn vị này từng tham gia 112 gói thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Góc nhìn pháp lý về tính cạnh tranh trong đấu thầu

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đấu thầu rộng rãi được xây dựng nhằm bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong sử dụng vốn nhà nước.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cho rằng việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại cùng một chủ đầu tư hoặc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự không mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, theo luật sư, đây là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý tăng cường giám sát nhằm bảo đảm môi trường đấu thầu cạnh tranh đúng quy định.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: *"Từ thực trạng chuỗi gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), trách nhiệm bảo đảm tính cạnh tranh thuộc về chủ đầu tư và bên mời thầu. Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, cơ quan chức năng có cơ sở để rà soát hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá khách quan xem có hay không các tiêu chí kỹ thuật hoặc điều kiện có thể ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của cuộc thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.