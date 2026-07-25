Tây Ninh: Hưng Vạn Phát trúng gói thầu giao thông 11,79 tỷ nhờ giảm giá 2,5%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Cần Đước tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai qua Mạng đấu thầu quốc gia đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương.

Cạnh tranh giá qua Mạng đấu thầu quốc gia

Cụ thể, ngày 20/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cần Đước Võ Hoàng Vân đã ký Quyết định số 609/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Đường GTNT ấp Bà Nghĩa đoạn từ Cầu Bà Lớn đến Cầu kênh KV 12" (mã TBMT: IB2600338531).

Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 12.577.482.516 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã và nguồn vốn ngân sách xã. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong 360 ngày. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được điều chỉnh tại Quyết định số 560/QĐ-BQLDA ngày 01/07/2026 và E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BQLDA ngày 02/07/2026.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 196/BCĐGHSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT lập ngày 16/07/2026, thời điểm đóng mở thầu ngày 13/07/2026 ghi nhận 02 nhà thầu nộp E-HSDT hợp lệ. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng chào giá dự thầu 11.937.719.089 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát đưa ra giá dự thầu ban đầu là 12.093.079.298 đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã chủ động nộp kèm thư giảm giá 2,5% (tương ứng giá trị giảm 302.326.982 đồng), đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 11.790.752.315 đồng.

Nhờ chiến lược chào giá cạnh tranh này, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát đã vượt qua đối thủ để vươn lên xếp hạng thứ nhất về giá. Sau quá trình thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã phê duyệt giá trúng thầu chính thức cho Hưng Vạn Phát là 11.790.700.000 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu, công tác đấu thầu qua mạng tại dự án này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 786.782.516 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 6,26%. Đây là tỷ lệ tiết kiệm được các chuyên gia đánh giá ở mức "Tốt", phản ánh hiệu quả thực chất của việc tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai theo đúng quy định pháp luật.

Năng lực thi công và vị thế tại địa phương

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (mã số thuế: 1101847588) được thành lập từ tháng 04/2017, do ông Nguyễn Thanh Tài làm Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 777, ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh.

Thống kê lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát là nhà thầu quen thuộc tại địa phương với bề dày kinh nghiệm tham gia 49 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp đã trúng 41 gói thầu, trượt 6 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 81,6%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt 202.686.473.000 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 80.184.591.000 đồng, với vai trò liên danh: 122.501.882.000 đồng.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động cốt lõi của Hưng Vạn Phát tập trung phần lớn tại tỉnh Tây Ninh với 41 gói thầu xây lắp giao thông và thủy lợi cấp cơ sở. Doanh nghiệp từng đảm nhận nhiều công trình đường giao thông nông thôn, nâng cấp kênh nội đồng tại địa phương, đảm bảo tiến độ và năng lực kỹ thuật theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Ngoài gói trúng đang phân tích nêu trên thì trong năm 2026 nhà thầu này còn trúng nhiều gói có giá trị lớn như: Gói Xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến trị giá 8.119.417.000 đồng, trúng tháng 07/2026; Gói Xây lắp tại Ban Quản lý dự án xã Cần Đước trị giá 8.405.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Rạch Kiến trị giá 10.429.445.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói Xây dựng tại Quản lý dự án xã Mỹ Lộc trị giá 12.037.598.000 đồng, trúng tháng 04/2026

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về diễn biến gói thầu xây lắp tại xã Cần Đước, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các nhà thầu tận dụng linh hoạt công cụ kê khai giảm giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt và biến động tích cực về giá chào thầu. Theo ông Vũ, việc một nhà thầu có giá dự thầu ban đầu cao hơn nhưng sử dụng mức giảm giá 2,5% để hạ giá đánh giá xuống mức thấp nhất là chiến thuật cạnh tranh sòng phẳng và hoàn toàn hợp lệ. Điều này đáp ứng đúng nguyên tắc xét duyệt trúng thầu được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), theo đó nhà thầu được đề nghị trúng thầu đối với phương pháp giá thấp nhất phải là nhà thầu có "giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất". Đặc biệt, mức tiết kiệm lên tới 6,25% mang lại cho ngân sách xã chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn công từ phương thức đấu thầu rộng rãi.

Cùng chung góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã thực hiện nghiêm túc quy trình đấu thầu qua mạng theo quy định hiện hành. Từ khâu đăng tải thông báo mời thầu, phê duyệt E-HSMT đến việc đánh giá E-HSDT và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đều tuân thủ chặt chẽ biểu mẫu và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng công khai, thu hút 02 nhà thầu cùng tham gia tranh thầu không chỉ thể hiện sự minh bạch theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí tại cấp cơ sở.