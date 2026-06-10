Tuấn Vượng 68 trúng thầu làm đường tại xã Đam Rông 3 với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 10%

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu xây dựng tại xã Đam Rông 3 ghi nhận mức tiết kiệm cao cho ngân sách với sự tham gia cạnh tranh sòng phẳng giữa 2 nhà thầu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/05/2026, trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Đam Rông 3 đã ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc dự án: Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường từ QL27 vào trường Lê Hồng Phong thôn Phi Có.

Theo đó, Công ty TNHH Tuấn Vượng 68 là đơn vị trúng thầu với giá 3.685.813.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu được đưa ra tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 26/QĐ-KT là 4.093.921.000 đồng, nguồn ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 408.108.000 đồng. Tỷ lệ giảm giá đạt xấp xỉ 9,97%, đây được xem là mức tiết kiệm cao trong hoạt động đầu tư công tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho chủ đầu tư.

Trước đó, toàn bộ quy trình chuẩn bị và phê duyệt dự án đã được thực hiện rành mạch qua các văn bản pháp lý. Cụ thể, ngày 08/04/2026, chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 đã ký Quyết định số 248/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho công trình này. Đến ngày 07/05/2026, Quyết định số 26/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ký bởi trưởng phòng Kinh tế. Sau đó, hồ sơ mời thầu tiếp tục được thông qua tại Quyết định số 33/QĐ-KT ngày 11/05/2026 trước khi chính thức mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điểm đáng chú ý tại Biên bản mở thầu ngày 20/05/2026 là sự xuất hiện cạnh tranh của hai đơn vị, bao gồm Công ty TNHH Tuấn Vượng 68 và Công ty TNHH Triệu Khánh. Việc có từ hai nhà thầu trở lên cùng tham gia nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính đã thúc đẩy tính đối kháng sòng phẳng. Kết quả Công ty TNHH Triệu Khánh bị loại với lý do là nhà thầu xếp hạng 2.

Quyết định số 42/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc dự án: Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường từ QL27 vào trường Lê Hồng Phong thôn Phi Có. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Tuấn Vượng 68

Việc đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 9,97% tại gói thầu số 05 thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 37 gói thầu, trong đó trúng 35 gói và chỉ trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 96.639.798.081 đồng.

Thêm vào đó, hồ sơ dữ liệu cũng phản ánh mối quan hệ mang tính hệ thống giữa nhà thầu này và đơn vị tư vấn Hoàng Phúc Group. Cụ thể, Công ty TNHH Tuấn Vượng 68 đã từng tham gia và trúng thầu tại 10 trên tổng số 11 gói thầu do Hoàng Phúc Group chịu trách nhiệm tư vấn.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách

Phân tích sâu hơn dưới góc độ pháp lý và quản trị công sản, việc vận hành mô hình tổ chức hành chính tinh gọn mới từ ngày 01/07/2025 (với hệ thống chính quyền hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã) đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Mọi quy trình từ phê duyệt kế hoạch, thẩm định hồ sơ mời thầu cho đến chấm thầu đều được giám sát chặt chẽ nhằm tối đa hóa hiệu quả dòng vốn công.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tính cạnh tranh thực tế của đấu thầu qua mạng chính là chiếc chìa khóa tối ưu hóa công sản "giúp mang lại giá trị tiết kiệm thực chất cho ngân sách địa phương, hạn chế tối đa các hiện tượng bắt tay ngầm hoặc dàn xếp giá". Mức tiết kiệm hơn 408.000.000 đồng tại một gói thầu quy mô cấp xã như gói thầu số 05 là minh chứng cho thấy khi quy trình lựa chọn nhà thầu được thiết kế mở và công khai, lợi ích kinh tế thu về cho nhà nước sẽ tăng lên rõ rệt.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định, việc nhà thầu thường xuyên tham gia dự thầu và trúng thầu tại một địa phương hoặc một đơn vị tư vấn là hiện tượng phổ biến trong kinh doanh, nhưng cơ quan quản lý cần liên tục áp dụng các biện pháp giám sát sau đấu thầu. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích việc gia tăng số lượng nhà thầu tham gia để đảm bảo tính minh bạch "và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu luôn là yếu tố cốt lõi để bảo vệ dòng tiền đầu tư công".

QUY ĐỊNH VỀ TÍNH CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG Hành lang pháp lý về hoạt động lựa chọn nhà thầu hiện hành quy định rất rõ về nghĩa vụ bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia cạnh tranh của các nhà thầu hoặc thiết lập các điều kiện mang tính định hướng, cục bộ trong hồ sơ mời thầu là những hành vi bị nghiêm cấm. Điều này nhằm bảo đảm mọi doanh nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm đều được tiếp cận cơ hội đầu tư một cách bình đẳng. Bên cạnh đó, Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về đấu thầu qua mạng quy định, việc đăng tải thông tin về hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện công khai, đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn quy định. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát và giải trình thuộc về người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư và bên mời thầu. Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và tối ưu hóa sử dụng vốn đầu tư công cũng nhấn mạnh yêu cầu: Các bộ, ngành và chính quyền địa phương phải quyết liệt chỉ đạo công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, hạn chế tối đa việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu thiếu tính cạnh tranh nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng. Chỉ thị số 12/CT-TTg nêu rõ, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và số lượng nhà thầu tham gia bình quân trên một gói thầu là những chỉ số cốt lõi để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư tại địa phương trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn mới hiện nay.

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