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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 1,4 tỷ tại xã Tân Hà Lâm Hà về tay Công ty Hoàng Minh

Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh được chỉ định gói thầu thi công xây dựng công trình tại xã Tân Hà Lâm Hà với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,76% sau thương thảo.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/02/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã ký quyết định số 526/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phụ trợ tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 14/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã đặt bút ký Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 công trình Xây dựng bếp ăn tập thể, phòng nghỉ, khu vệ sinh, nhà bảo vệ với giá gói thầu được xác định là 1.488.583.494 đồng.

Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 15/5/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu nhanh chóng được xác lập thông qua Quyết định số 114/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ký duyệt. Theo văn bản pháp lý này, Công ty TNHH GT Hoàng Minh được công nhận trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.477.227.390 đồng. Chênh lệch giữa giá gói thầu công bố và giá trúng thầu 11.356.104 đồng, xấp xỉ 0,76%.

Có một điểm đáng lưu ý, tại Quyết định số 114/QĐ-TTDVTH tên của đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH GT Hoàng Minh. Tuy nhiên, theo trích xuất dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì đơn vị này lại có tên đầy đủ là Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh. Nhìn nhận một cách khách quan, đây có thể là thiếu sót do lỗi đánh máy.

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Quyết định số 114/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu địa phương

Dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh toàn cảnh về năng lực hoạt động của nhà thầu. Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh (mã số doanh nghiệp: 5801520112, có địa chỉ đặt tại Thôn Tân Lin, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng) đã tham gia tổng cộng 13 gói thầu, trong đó trúng độc lập 12 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt khoảng 8.016.101.725 đồng.

Đáng chú ý, các gói thầu mà công ty này được lựa chọn thực hiện chủ yếu phân bổ tại địa bàn các xã trực thuộc tỉnh Lâm Đồng như xã Phúc Thọ Lâm Hà, xã Phú Sơn Lâm Hà và xã Tân Hà Lâm Hà. Việc một nhà thầu bản địa có trụ sở tại xã Đinh Văn Lâm Hà liên tục giành quyền thực hiện các dự án quy mô nhỏ (dưới 1,5 tỷ đồng) cho thấy mối quan hệ mang tính liên kết địa phương chặt chẽ. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí điều động nhân công, máy móc tại chỗ, thúc đẩy tốc độ bàn giao công trình.

Hành lang pháp lý và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Dưới góc nhìn luật pháp, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, căn cứ theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công mảng xây lắp là dưới 5 tỷ đồng. Đối chiếu với quy mô hơn 1,4 tỷ đồng của công trình tại xã Tân Hà Lâm Hà, việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà thực hiện chỉ định thầu đối với Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh là hoàn toàn đúng thẩm quyền và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, không xuất hiện các yếu tố bất thường về mặt quy trình hành chính. Việc giá thầu sát nút dự toán là do đặc thù lập đơn giá cứng theo định mức kỹ thuật của Bộ Xây dựng và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, dù quy trình thực hiện hoàn toàn hợp pháp, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ vẫn đòi hỏi việc siết chặt trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư về hiệu quả sử dụng nguồn vốn công. Khi biên độ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, áp lực bảo toàn chất lượng công trình sẽ đè nặng lên khâu giám sát thi công thực địa.

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM TỐI ƯU HÓA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư công có giá gói thầu trong hạn mức không quá 5 tỷ đồng. Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức này đối với các gói thầu quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý cấp cơ sở là giải pháp hợp pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, Thông tư 79/2025/TT-BTC về quản lý tài chính đầu tư công và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả dòng vốn công tại chính quyền tinh gọn hai cấp nhấn mạnh: Người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của việc lập dự toán, đơn giá và kết quả thương thảo giá thầu.

Trong trường hợp gói thầu chỉ định có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%), cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, tập trung giám sát chặt chẽ quy trình thi công, chất lượng vật liệu và định mức quyết toán nhằm loại bỏ triệt để nguy cơ lãng phí tài sản công.

#Quy trình đấu thầu công khai #Tiết kiệm ngân sách công #Chỉ định thầu trong đầu tư công #Năng lực nhà thầu địa phương #Trách nhiệm giải trình trong quản lý vốn

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