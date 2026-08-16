Xây dựng Bắc Ninh trúng liên tiếp 2 gói thầu tại xã Hiệp Phước TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh vừa được công bố trúng 2 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô hơn 24,4 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ trên 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cầu đường trên địa bàn.

Hai gói thầu thi công xây lắp có tổng giá gói thầu được phê duyệt hơn 24,47 tỷ đồng. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mỗi gói thầu đều ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và doanh nghiệp này sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Nhà thầu trúng cả hai gói là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh, mã số thuế 0313104744, trụ sở tại Phường An Nhơn, TP HCM. Ông Nguyễn Văn Tân là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nguồn: MSC

Hai gói thầu cùng có một nhà thầu tham dự

Tại Gói thầu số 01: Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Trạm Xá (mã TBMT: IB2600342739), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 62/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026.

E-HSMT được ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 14.107.527.985 đồng. Đến thời điểm đóng, mở thầu ngày 13/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 28/07/2026, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước, ký Quyết định số 167/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh trúng thầu với giá 13.930.231.796 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 177.296.189 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 1,26%.

Tại Gói thầu số 02: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Giồng Chồn (mã TBMT: IB2600341748), Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026; E-HSMT được ban hành theo Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Gói thầu có giá được phê duyệt 10.366.529.391 đồng. Tại thời điểm mở thầu ngày 13/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh nộp E-HSDT.

Ngày 28/07/2026, ông Nguyễn Văn Hải ký Quyết định số 168/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh được lựa chọn với giá trúng thầu 10.226.961.658 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 139.567.733 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,35%.

Như vậy, tại hai gói thầu nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh được phê duyệt trúng thầu với tổng giá trị 24.157.193.454 đồng. Tổng mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 316.863.922 đồng, trên tổng giá gói thầu hơn 24,47 tỷ đồng.

Quy định pháp luật về đấu thầu

Theo thông tin được cung cấp, hai gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Việc mỗi gói thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và nhà thầu này được lựa chọn cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quá trình đánh giá và các quy định pháp luật có liên quan.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành quy định việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Với hai gói thầu tại xã Hiệp Phước, dữ liệu công khai thể hiện mỗi gói có một nhà thầu tham dự; giá trúng thầu lần lượt thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,26% và 1,35%. Các số liệu này là cơ sở để ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, trong khi việc đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả của quá trình lựa chọn cần căn cứ vào toàn bộ hồ sơ và thẩm quyền của cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mức độ cạnh tranh thực tế qua 2 gói thầu của Xây dựng Bắc Ninh tại xã Hiệp Phước