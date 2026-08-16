Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Bắc Ninh trúng liên tiếp 2 gói thầu tại xã Hiệp Phước TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh vừa được công bố trúng 2 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô hơn 24,4 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ trên 1%.

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cầu đường trên địa bàn.

Hai gói thầu thi công xây lắp có tổng giá gói thầu được phê duyệt hơn 24,47 tỷ đồng. Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mỗi gói thầu đều ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và doanh nghiệp này sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Nhà thầu trúng cả hai gói là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh, mã số thuế 0313104744, trụ sở tại Phường An Nhơn, TP HCM. Ông Nguyễn Văn Tân là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

qd11.jpg
qd12.jpg
qd13-7053.jpg
Nguồn: MSC

Hai gói thầu cùng có một nhà thầu tham dự

Tại Gói thầu số 01: Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Trạm Xá (mã TBMT: IB2600342739), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 62/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026.

E-HSMT được ban hành theo Quyết định số 101/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt 14.107.527.985 đồng. Đến thời điểm đóng, mở thầu ngày 13/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 28/07/2026, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước, ký Quyết định số 167/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh trúng thầu với giá 13.930.231.796 đồng.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 177.296.189 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 1,26%.

Tại Gói thầu số 02: Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo cầu Giồng Chồn (mã TBMT: IB2600341748), Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026; E-HSMT được ban hành theo Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026.

Gói thầu có giá được phê duyệt 10.366.529.391 đồng. Tại thời điểm mở thầu ngày 13/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh nộp E-HSDT.

Ngày 28/07/2026, ông Nguyễn Văn Hải ký Quyết định số 168/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh được lựa chọn với giá trúng thầu 10.226.961.658 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 139.567.733 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,35%.

Như vậy, tại hai gói thầu nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh được phê duyệt trúng thầu với tổng giá trị 24.157.193.454 đồng. Tổng mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 316.863.922 đồng, trên tổng giá gói thầu hơn 24,47 tỷ đồng.

Quy định pháp luật về đấu thầu

Theo thông tin được cung cấp, hai gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Việc mỗi gói thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và nhà thầu này được lựa chọn cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quá trình đánh giá và các quy định pháp luật có liên quan.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành quy định việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Với hai gói thầu tại xã Hiệp Phước, dữ liệu công khai thể hiện mỗi gói có một nhà thầu tham dự; giá trúng thầu lần lượt thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,26% và 1,35%. Các số liệu này là cơ sở để ghi nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, trong khi việc đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả của quá trình lựa chọn cần căn cứ vào toàn bộ hồ sơ và thẩm quyền của cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mức độ cạnh tranh thực tế qua 2 gói thầu của Xây dựng Bắc Ninh tại xã Hiệp Phước

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ TRONG ĐẤU THẦU

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ ràng nguyên tắc tối thượng trong hoạt động lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, các cơ quan chuyên môn đã cụ thể hóa quy trình đánh giá E-HSDT, tổ chức đấu thầu qua mạng nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Đồng thời, Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc đăng tải công khai toàn bộ các thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc công khai kịp thời Biên bản mở thầu, E-HSMT và Quyết định phê duyệt KQLCNT giúp cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng xã hội dễ dàng giám sát tính cạnh tranh, sự chênh lệch giá dự thầu so với giá gói thầu.

Cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng nguồn vốn ngân sách, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Chủ đầu tư, Bên mời thầu nâng cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu trong việc rà soát E-HSMT, tuyệt đối không đưa vào các tiêu chí hạn chế sự tham gia của nhà thầu, bảo đảm quá trình đấu thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm thực chất cho ngân sách nhà nước.

#Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước #Sửa chữa cải tạo cầu Trạm Xá #Nâng cấp cải tạo cầu Giồng Chồn #Đấu thầu TPHCM

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Công ty Tăng Việt Thắng trúng 3 gói đường GTNT hơn 14,3 tỷ đồng [Kỳ 2]

Bóc tách 3 gói thầu xây lắp hạ tầng GTNT trị giá hơn 14,3 tỷ đồng của Công ty TNHH Tăng Việt Thắng trúng tại tỉnh Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,33%

Theo tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng (mã số thuế 3901273015), địa chỉ tại Ấp Tân Hòa, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, do ông Trần Thanh Hòa là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu về lịch sử đấu thầu tính đến đầu tháng 8/2026 cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 96 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 37 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần giá trị trong các liên danh, là 178.372.998.139 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Gói thầu xây dựng Trường TH Lương Định Của hơn 7,5 tỷ, tiết kiệm hơn 704 triệu

Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Tân Phú vừa phê duyệt kết quả gói thầu xây dựng Trường TH Lương Định Của. Liên danh trúng thầu với giá 7,57 tỷ, giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 704 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,51%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú Nguyễn Ngọc Nguyên đã ký Quyết định số 363/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học Lương Định Của.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cao qua đấu thầu công khai

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Gói thầu lộ Kênh Ranh hơn 5,7 tỷ về tay Công ty Thịnh Vượng

Đấu thầu rộng rãi nhưng gói thầu thi công lộ Kênh Ranh tại xã Tân Bình chỉ có duy nhất Công ty Thịnh Vượng tham gia và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách 0,38%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đầu tư lộ Kênh Ranh (Tân Phú A - Tám Ngàn) do Phòng Kinh tế xã Tân Bình (TP Cần Thơ) tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 21,68 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,38%.

Một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới