Xã Thuận Lợi: Nhà thầu giá thấp bị loại, Trương Vương trúng gói 7,2 tỷ

Gói thầu hơn 7,29 tỷ tại xã Thuận Lợi ghi nhận 3 nhà thầu tham dự, nhưng 2 đơn vị bị loại vì lỗi kỹ thuật và hồ sơ, Trương Vương trúng thầu 7,24 tỷ.

Mới đây, ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi (Đồng Nai) đã ký Quyết định số 94/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp thảm bê tông nhựa các đường khu dân cư tập trung ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Trương Vương với giá trị 7.245.840.000 đồng.

Gói thầu có giá dự toán 7.296.170.167 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Kết quả mở thầu ghi nhận 03 đơn vị tham gia cạnh tranh gồm: Công ty TNHH xây dựng hạ tầng giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Trương Vương và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Khánh Thịnh. Tuy nhiên, diễn biến tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy những dấu hỏi lớn về năng lực và sự nghiêm túc của các nhà thầu tham dự.

Quyết định số 94/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp thảm bê tông nhựa các đường khu dân cư tập trung ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi. (Nguồn MSC)

Trượt thầu vì sai sót kỹ thuật sơ đẳng

Đáng chú ý nhất trong cuộc thầu này là trường hợp của Công ty TNHH xây dựng hạ tầng giao thông Sài Gòn. Dù là đơn vị đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất (7.223.181.113 đồng), thấp hơn cả đơn vị trúng thầu, nhưng nhà thầu này lại bị loại ngay tại bước đánh giá kỹ thuật.

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 43/BC-MN, tổ chuyên gia đã chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng của đơn vị này. Cụ thể, trong khi dự án được thực hiện tại Đồng Nai, nhà thầu lại thuyết minh sử dụng bê tông nhựa trên địa bàn... TP Đà Nẵng. Đặc biệt, về hồ sơ pháp lý kỹ thuật, nhà thầu này đã dẫn chiếu một loạt văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã hết hiệu lực từ nhiều năm trước như Luật PCCC năm 2001 hay các Nghị định từ năm 2003, 2006. Những sai sót về định vị hiện trạng như nhầm lẫn lề đường thành nền đường mở rộng cũng khiến hồ sơ của đơn vị này bị đánh giá là không khả thi.

Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên xây dựng Khánh Thịnh cũng bị loại ở bước năng lực và kinh nghiệm do không phản hồi văn bản làm rõ hồ sơ từ phía chủ đầu tư. Việc các nhà thầu bỏ giá thấp nhưng lại mắc lỗi sơ đẳng hoặc "bỏ cuộc" giữa chừng đã đặt ra nghi vấn về tính thực chất và sự cạnh tranh lành mạnh tại gói thầu này.

"Gương mặt thân quen" tại địa phương

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH một thành viên Trương Vương (MSDN: 3801072548, địa chỉ tại số 1452 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, Đồng Nai) không phải là cái tên xa lạ. Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu ở mức rất cao.

Tính đến tháng 04/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 51 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 10 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 322.424.587.485 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 186.508.957.049 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 135.915.630.436 đồng).

Ngoài gói thầu đã trúng nêu trên trong năm 2025 doanh nghiệp này còn trúng một số gói có giá trị lớn chủ yếu với vai trò liên danh. Cụ thể:

Gói thầu: Xây dựng tại UBND xã Lộc Quang, trị giá 4.890.985.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu XL08: Thi công hạng mục đường gom phần còn lại trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, trị giá 30.637.408.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu thi công xây lắp tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long, trị giá 10.665.820.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng tại Ban Quản Lý Dự án khu vực Bù Đăng, trị giá 9.434.849.159 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước tuyến ĐT.755B tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước, trị giá 10.640.075.000 đồng (tháng 04/2025)

Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu

Nhận định về sự việc, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc nhà thầu giá rẻ bị loại do sai sót kỹ thuật là đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp thi công chuyên nghiệp lại đưa các căn cứ địa phương khác hoặc luật hết hiệu lực vào hồ sơ thì chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng khâu thẩm định năng lực thực chất. Nếu có dấu hiệu cố ý sai sót để nhường đường cho nhà thầu khác, đó có thể là hành vi gian lận hoặc thông thầu theo Điều 16 Luật Đấu thầu".

Sự việc tại xã Thuận Lợi cho thấy, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính theo quy định từ 01/7/2025, công tác quản lý đầu tư công tại cấp xã cần được giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Dư luận kỳ vọng các cơ quan quản lý nhà nước sẽ vào cuộc rà soát để đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng chỗ, đúng người.