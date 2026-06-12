Thi tốt nghiệp THPT 2026: 74 thí sinh bị đình chỉ thi, chưa ghi nhận tiêu cực

Kết thúc 2 ngày thi, có tổng số 74 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi; trong đó 5 thí sinh sử dụng tài liệu, 69 em mang điện thoại di động vào phòng thi.

Chiều 12/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

74 thí sinh bị đình chỉ thi

Thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: về cơ bản, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được giữ ổn định như năm 2025, đây là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình GDPT 2018 và là năm đầu tiên tổ chức thi tất cả các khâu của Kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” và “6 rõ”; phương án tổ chức thi gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém, bảo đảm độ tin cậy theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh vào ngày 11-12/6/2026 theo đúng kế hoạch.

Ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin tại họp báo.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.223.776, tăng 61.642 so với năm 2025. 100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Số thí sinh dự thi là 1.213. 695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số Điểm thi là 2478; tổng số phòng thi là 54.409. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.

Kết thúc 2 ngày tổ chức công tác coi thi, có tổng số 74 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi (năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Không có giám thị vi phạm Quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Bộ GD&ĐT cho biết, đã đánh giá tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi. Theo đó, ngành Giáo dục và Công an đã phối hợp triển khai tốt công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận; quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật, các thiết bị không được mang vào phòng thi để thí sinh không tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài dưới mọi hình thức.

Nhiều Hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả Điểm thi hoặc thí điểm tại các Điểm thi có nguy cơ cao. Việc triển khai có hiệu quả tốt đối với việc bảo đảm an toàn cho Kỳ thi, các thí sinh đã được kiểm tra tại các Điểm thi này đều không vi phạm Quy chế do sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao; quá trình triển khai không ảnh hưởng đến thời gian làm bài và không gây áp lực cho thí sinh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của thí sinh, phụ huynh và dư luận.

Các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được phát hiện, xử lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ, lọt đề thi trên mạng Internet như một số năm trước đây.

Thí sinh Hà Nội hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay. Ảnh Bình Nguyên

Đề bám sát Chương trình GDPT 2018, phân hoá phù hợp

Công tác đề thi Bộ GD&ĐT đã công bố cấu trúc, định dạng và đề tham khảo theo chương trình GD phổ thông 2018 từ trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và áp dụng cho nhiều năm sau, giúp cho nhà trường và học sinh chủ động trong việc dạy và học, trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và chuẩn bị tốt hệ thống hóa kiến thức cho Kỳ thi cuối cấp.

Hội đồng ra đề thi đã xây dựng các bộ đề thi của 18 môn học, bảo đảm mỗi thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn học sinh được học ở lớp 12.

Theo đó, các thí sinh sẽ được chọn 2 môn học sở trường của mình để dự thi bảo đảm thể hiện đúng năng lực của mình (có Hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh đăng ký dự thi cũng được tổ chức thi theo đúng nguyện vọng); đáp ứng mục tiêu đề ra của Nghị quyết 29-NQ/TW: “đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua Hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định.

Đây là năm thứ hai đề thi tốt nghiệp THPT được chuyển qua phương thức này. Phương thức vận chuyển này bảo đảm an toàn, giảm chi phí, gọn nhẹ, thuận tiện trong thực hiện đồng thời cũng là bước chuyển dịch quan trọng để tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới theo yêu cầu của Chính phủ.

Kết quả kiểm tra công tác in sao đề thi, bảo quản đề thi tại các điểm thi cho thấy các sở GD&ĐT đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối cho đề thi. Công tác in sao đề, vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm theo đúng yêu cầu của Quy chế thi.

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.