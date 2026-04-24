Xã Dầu Giây: Công ty Đại An giảm giá 30% trúng gói thầu dịch vụ công ích

Thực hiện chính sách giảm giá sâu tới 30%, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An đã vượt qua 3 đối thủ để trúng gói thầu dịch vụ công ích hơn 12,7 tỷ đồng tại xã Dầu Giây

Hà Linh

Phê duyệt kết quả sau biến động điều chỉnh hồ sơ mời thầu

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), ông Bùi Xuân Quyết đã ký ban hành Quyết định số 652/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Duy trì chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và duy trì hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn xã Dầu Giây năm 2026. Đây là gói thầu phi tư vấn trọng điểm sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2026, với mức giá dự toán ban đầu được xác lập hơn 12,767 tỷ đồng.

Quyết định số 652/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi vào ngày 13/03/2026, chủ đầu tư đã phải ban hành Quyết định số 463/QĐ-KT để điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Theo phụ lục đính kèm quyết định này, lý do điều chỉnh được công khai là do sai sót của tổ chuyên gia trong quá trình nhập liệu từ file lên Webform hệ thống đấu thầu Quốc gia đối với các tiêu chí chuyên môn của nhân sự chủ chốt phụ trách hệ thống chiếu sáng. Việc điều chỉnh ngay sát thời điểm mở thầu đã tạo ra khung pháp lý chuẩn xác hơn để đánh giá thực chất năng lực các đơn vị tham gia.

Bước ngoặt từ chiến lược giảm giá 30% của đơn vị trúng thầu

Tại thời điểm mở thầu ngày 25/03/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 04 nhà thầu và liên danh cùng tham gia "đua" giá. Trong bối cảnh các đối thủ đưa ra mức chào giá sát sao, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An (Công ty Đại An) đã gây bất ngờ khi áp dụng chính sách giảm giá cực sâu.

Cụ thể, Công ty Đại An nộp hồ sơ với giá dự thầu 12,767 tỷ đồng, nhưng đi kèm tỉ lệ giảm giá lên tới 30%. Kết quả, giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này chỉ còn 8,937 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 3,8 tỷ đồng, giúp tiết kiệm nguồn ngân sách đáng kể cho địa phương.

Đối chiếu với các nhà thầu còn lại, có thể thấy mức độ cạnh tranh là rất lớn: Liên danh dịch vụ công ích Dầu Giây (gồm Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh - Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Trảng Bom) chào giá 8,979 tỷ đồng, chỉ cao hơn đơn vị trúng thầu khoảng 41 triệu đồng; Liên danh Duy trì chăm sóc cây xanh... (gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên - Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Phú Thọ) chào giá 9,782 tỷ đồng; và Liên danh DVCI xã Dầu Giây (gồm Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu - Công ty TNHH Sinh Thái Xanh) chào giá sau khi giảm giá 21,6% là 10,009 tỷ đồng.

Năng lực "đáng nể" của Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An

Theo dữ liệu trích xuất từ mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Đại An (MST: 3603480873) có trụ sở chính tại số 99/4/7, Tổ 12, KP 1, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Đây là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị. Tính đến tháng 04/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 145 gói thầu, trong đó trúng tới 84 gói, trượt 55 gói và một số ít chưa có kết quả hoặc bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt con số ấn tượng hơn 532,2 tỷ đồng. Trong đó, vai trò nhà thầu độc lập chiếm hơn 177,6 tỷ đồng và vai trò liên danh đạt hơn 354,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2024 - 2025, Công ty Đại An liên tục trúng các gói thầu vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh tại nhiều địa phương như Nhơn Trạch, Trảng Bom và Thống Nhất, khẳng định vị thế "đầu bảng" trong mảng dịch vụ hạ tầng tại tỉnh Đồng Nai.

Trách nhiệm giải trình sau mức giảm giá kỷ lục

Việc nhà thầu giảm giá tới 30% để giành quyền thực hiện gói thầu dịch vụ công ích tại xã Dầu Giây đặt ra vấn đề về tính khả thi và trách nhiệm giải trình. Trao đổi về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất cụ thể nhằm kiểm soát các trường hợp giá dự thầu thấp bất thường. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tiết kiệm ngân sách mà phải đảm bảo chất lượng vận hành dịch vụ thực tế."

Theo quy định, đối với các gói thầu phi tư vấn có mức giảm giá sâu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ cấu thành đơn giá. Dư luận kỳ vọng Phòng Kinh tế xã Dầu Giây sẽ thực hiện tốt công tác giám sát hậu đấu thầu, đảm bảo Công ty Đại An triển khai đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết trong E-HSDT, tránh tình trạng "giá thấp - chất lượng thấp" ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị địa phương.

Sự minh bạch trong quá trình chấm thầu và phê duyệt kết quả tại xã Dầu Giây được xem là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Duy Minh thắng gói thầu hóa chất hơn 5,4 tỷ đồng tại Đồng Tháp

Chỉ duy nhất một nhà thầu dự và trúng gói thầu hóa chất tại Đồng Tháp, hé lộ năng lực trúng thầu của Công ty Duy Minh với 449 gói thầu trên cả nước.

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, ngày 08/04/2026, ông Tạ Tùng Lâm – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1006/QĐ-BVĐKĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua hóa chất, vật tư sử dụng phù hợp Máy miễn dịch tự động ACCESS 2”.

Gói thầu có giá dự toán 5.828.649.459 đồng, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được mời thầu rộng rãi trên hệ thống quốc gia, kết quả mở thầu ghi nhận thực tế khách quan: Chỉ duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu với giá 5.431.333.341 đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Gói vệ sinh 2,4 tỷ tại phường Đô Vinh: Vì sao không đấu thầu rộng rãi?

Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa không đấu thầu rộng rãi mà 'đặt hàng' doanh nghiệp làm vệ sinh với số tiền ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng.

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện các dịch vụ công ích, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm sát sao từ dư luận. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh và minh bạch, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi tại các địa phương thường đi kèm với những yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình. Mới đây, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã quyết định "đặt hàng" trực tiếp một gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng trị giá hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp tư nhân, một động thái đang thu hút nhiều góc nhìn phân tích từ giới chuyên gia.

Theo hồ sơ tài liệu, ngày 14/4/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã ký Quyết định số 92/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình: Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng năm 2026. Tại văn bản này, gói thầu số 03 (Dịch vụ 06 tháng đầu năm) được xác định có giá trị 2.475.053.739 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2026, căn cứ theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND phường Đô Vinh. Đáng chú ý, thay vì tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tìm kiếm đơn vị chào giá cạnh tranh nhất, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức "Đặt hàng/Chỉ định thầu rút gọn".

Bạn đọc - Phản biện

Giải mã lý do nhà thầu Cao Phong trượt thầu tại gói xây lắp đường kênh 4

Dù dự thầu thấp hơn so với dự toán, Công ty Dịch vụ Tổng hợp Xây dựng Cao Phong vẫn bị loại bởi hàng loạt thiếu sót về kỹ thuật và năng lực tài chính

Vừa qua, bà Đặng Minh Tuyết - Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Khánh đã ký Quyết định số 460/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Sửa chữa đường kênh 4 (Đoạn từ ĐT830 đến cuối kênh 4). Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh đã được lựa chọn trúng thầu sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Quyết định số 460/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Nguồn: MSC
