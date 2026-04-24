Xã Dầu Giây: Công ty Đại An giảm giá 30% trúng gói thầu dịch vụ công ích

Thực hiện chính sách giảm giá sâu tới 30%, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An đã vượt qua 3 đối thủ để trúng gói thầu dịch vụ công ích hơn 12,7 tỷ đồng tại xã Dầu Giây

Phê duyệt kết quả sau biến động điều chỉnh hồ sơ mời thầu

Mới đây, Trưởng phòng Kinh tế xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), ông Bùi Xuân Quyết đã ký ban hành Quyết định số 652/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Duy trì chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và duy trì hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn xã Dầu Giây năm 2026. Đây là gói thầu phi tư vấn trọng điểm sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2026, với mức giá dự toán ban đầu được xác lập hơn 12,767 tỷ đồng.

Quyết định số 652/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Quá trình lựa chọn nhà thầu ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi vào ngày 13/03/2026, chủ đầu tư đã phải ban hành Quyết định số 463/QĐ-KT để điều chỉnh nội dung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Theo phụ lục đính kèm quyết định này, lý do điều chỉnh được công khai là do sai sót của tổ chuyên gia trong quá trình nhập liệu từ file lên Webform hệ thống đấu thầu Quốc gia đối với các tiêu chí chuyên môn của nhân sự chủ chốt phụ trách hệ thống chiếu sáng. Việc điều chỉnh ngay sát thời điểm mở thầu đã tạo ra khung pháp lý chuẩn xác hơn để đánh giá thực chất năng lực các đơn vị tham gia.

Bước ngoặt từ chiến lược giảm giá 30% của đơn vị trúng thầu

Tại thời điểm mở thầu ngày 25/03/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 04 nhà thầu và liên danh cùng tham gia "đua" giá. Trong bối cảnh các đối thủ đưa ra mức chào giá sát sao, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An (Công ty Đại An) đã gây bất ngờ khi áp dụng chính sách giảm giá cực sâu.

Cụ thể, Công ty Đại An nộp hồ sơ với giá dự thầu 12,767 tỷ đồng, nhưng đi kèm tỉ lệ giảm giá lên tới 30%. Kết quả, giá dự thầu sau giảm giá của đơn vị này chỉ còn 8,937 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 3,8 tỷ đồng, giúp tiết kiệm nguồn ngân sách đáng kể cho địa phương.

Đối chiếu với các nhà thầu còn lại, có thể thấy mức độ cạnh tranh là rất lớn: Liên danh dịch vụ công ích Dầu Giây (gồm Công ty TNHH Xây dựng Môi trường xanh - Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Trảng Bom) chào giá 8,979 tỷ đồng, chỉ cao hơn đơn vị trúng thầu khoảng 41 triệu đồng; Liên danh Duy trì chăm sóc cây xanh... (gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên - Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Phú Thọ) chào giá 9,782 tỷ đồng; và Liên danh DVCI xã Dầu Giây (gồm Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu - Công ty TNHH Sinh Thái Xanh) chào giá sau khi giảm giá 21,6% là 10,009 tỷ đồng.

Năng lực "đáng nể" của Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An

Theo dữ liệu trích xuất từ mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Đại An (MST: 3603480873) có trụ sở chính tại số 99/4/7, Tổ 12, KP 1, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Đây là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị. Tính đến tháng 04/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 145 gói thầu, trong đó trúng tới 84 gói, trượt 55 gói và một số ít chưa có kết quả hoặc bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt con số ấn tượng hơn 532,2 tỷ đồng. Trong đó, vai trò nhà thầu độc lập chiếm hơn 177,6 tỷ đồng và vai trò liên danh đạt hơn 354,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2024 - 2025, Công ty Đại An liên tục trúng các gói thầu vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh tại nhiều địa phương như Nhơn Trạch, Trảng Bom và Thống Nhất, khẳng định vị thế "đầu bảng" trong mảng dịch vụ hạ tầng tại tỉnh Đồng Nai.

Trách nhiệm giải trình sau mức giảm giá kỷ lục

Việc nhà thầu giảm giá tới 30% để giành quyền thực hiện gói thầu dịch vụ công ích tại xã Dầu Giây đặt ra vấn đề về tính khả thi và trách nhiệm giải trình. Trao đổi về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất cụ thể nhằm kiểm soát các trường hợp giá dự thầu thấp bất thường. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tiết kiệm ngân sách mà phải đảm bảo chất lượng vận hành dịch vụ thực tế."

Theo quy định, đối với các gói thầu phi tư vấn có mức giảm giá sâu, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ cấu thành đơn giá. Dư luận kỳ vọng Phòng Kinh tế xã Dầu Giây sẽ thực hiện tốt công tác giám sát hậu đấu thầu, đảm bảo Công ty Đại An triển khai đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết trong E-HSDT, tránh tình trạng "giá thấp - chất lượng thấp" ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị địa phương.

Sự minh bạch trong quá trình chấm thầu và phê duyệt kết quả tại xã Dầu Giây được xem là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

