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Xã hội

Đề và đáp án môn Giáo dục kinh tế & pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng ngày 12/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn. Bài thi Giáo dục kinh tế và Pháp luật, thời gian làm bài 50 phút với hình thức thi trắc nghiệm.

Bình Nguyên

Ở ngày thi thứ 2, ngày 12/6, nhiều thí sinh chọn bài thi Giáo dục kinh tế và Pháp luật, thời gian làm bài 50 phút với hình thức thi trắc nghiệm.

Năm nay, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (năm 2025 là 252.083 thí sinh).

Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

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Gợi ý đáp án đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

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Mã đề 1007

Gợi ý đáp án đề thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mã đề 1007 do tuyensinh 247 thực hiện như sau:

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Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
Mời độc giả xem video
#Giáo dục kinh tế #pháp luật #đề thi THPT #đáp án thi #kỳ thi tốt nghiệp

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Đề thi và đáp án môn Lý thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 389.000 thí sinh dự thi môn Vật lý- môn thi tự chọn ngày 12/6,  Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026  diễn ra trong bối cảnh đề thi đa dạng.

Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.

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Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.

Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.

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Trong nhóm khoa học xã hội, lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với 570.800 em.

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