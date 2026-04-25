Đồng Nai: Vướng lỗi kỹ thuật, hai nhà thầu bị loại tại gói PCCC Trường TH Trưng Vương

Hai nhà thầu tham gia gói thầu PCCC tại Trường tiểu học Trưng Vương đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mở đường cho Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên trúng thầu sát giá dự toán

Hoạt động đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều công trình dân dụng quan trọng. Trong đó, dự án Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Trưng Vương (điểm chính) tại huyện Định Quán đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 10. Đây là gói thầu mang tính chất đặc thù, liên quan trực tiếp đến an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chống sét trong môi trường học đường.

Lỗi kỹ thuật "ngáng chân" nhà thầu giá thấp

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 10 (xây lắp + thiết bị): Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật hạng mục hệ thống PCCC + Chống sét có giá dự toán được phê duyệt là 2.253.739.000 đồng.

Ghi nhận tại Biên bản mở thầu ngày 12/02/2026, gói thầu thu hút sự tham gia của 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng - Phòng cháy chữa cháy D.N.F (Công ty D.N.F), Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (Công ty Thiên Phú Thịnh) và Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên.

Đáng chú ý, Công ty D.N.F là đơn vị đưa ra mức giá dự thầu cạnh tranh nhất với 2.055.814.282 đồng, thấp hơn giá dự toán gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn này đã không thể giúp nhà thầu vượt qua "cửa ải" kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 55/2026/BCĐG-ĐK, đơn vị tư vấn đã chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong hồ sơ của nhà thầu này. Cụ thể, hồ sơ của Công ty D.N.F hoàn toàn thiếu bản vẽ biện pháp thi công cho các hạng mục then chốt như hệ thống cảm biến mực nước và bãi tiếp địa. Đặc biệt, biểu đồ huy động nhân sự chủ chốt cũng bị đánh giá là không phù hợp với tiến độ triển khai thực tế của công trình.

Cùng chung số phận, Công ty Thiên Phú Thịnh với giá chào 2.245.000.000 đồng cũng trượt thầu tại bước đánh giá kỹ thuật. Hội đồng đánh giá nhận định nhà thầu này "không trình bày được mức độ am hiểu công việc", đồng thời thiếu hụt các tài liệu chứng minh biện pháp tổ chức thi công và biểu đồ cung ứng vật tư theo yêu cầu nghiêm ngặt của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Năng lực đơn vị trúng thầu và tỉ lệ tiết kiệm

Việc hai đối thủ bị loại sớm tại bước đánh giá kỹ thuật đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên (MSDN: 3603797221) vươn lên vị trí xếp hạng thứ nhất. Với hồ sơ kỹ thuật được đánh giá là đầy đủ và khả thi, doanh nghiệp này đã chính thức được Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 10 ký Quyết định số 79/QĐ-BQLDAKV10 ngày 13/04/2026 phê duyệt trúng thầu.

Một phần Quyết định số 79/QĐ-BQLDAKV10. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên là 2.239.339.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán ban đầu, gói thầu này chỉ đạt tỉ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 0,6% (tương đương khoảng 14,4 triệu đồng).

Phân tích lịch sử năng lực từ hồ sơ gốc cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp dân dụng tại địa phương. Trong giai đoạn 2024-2025, nhà thầu này đã tham gia hàng chục gói thầu và ghi nhận tỉ lệ trúng thầu khá cao, trong đó có nhiều dự án xây dựng và cải tạo trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Việc trúng gói thầu PCCC tại Trường tiểu học Trưng Vương một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp này trong các dự án hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu minh bạch

Nhận định về kết quả này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong công tác đấu thầu, đặc biệt là các gói thầu liên quan đến an toàn cháy nổ như PCCC học đường, tiêu chí kỹ thuật phải được đặt lên hàng đầu. Việc loại bỏ các nhà thầu giá thấp nhưng không đảm bảo giải pháp thi công là hành động đúng đắn, tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 nhằm bảo vệ tính mạng học sinh và tài sản công."

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng đặt vấn đề về việc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Việc gói thầu trúng thầu sát nút giá dự toán cho thấy cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa nguồn ngân sách đầu tư công.

Sự kiện tại Trường tiểu học Trưng Vương là bài học thực tế cho các doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng: không chỉ cạnh tranh về giá mà phải chú trọng tuyệt đối vào chất lượng giải pháp kỹ thuật và tính khả thi của hồ sơ.