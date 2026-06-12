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Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Bình Nguyên

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.

Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.

Địa lý được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Đề thi gồm ba dạng câu hỏi: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn. Riêng phần đúng/sai, mỗi câu gồm 4 ý; thí sinh trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và chỉ đạt trọn vẹn 1 điểm khi trả lời chính xác cả 4 ý.

Năm ngoái, cả nước có hơn 476.000 thí sinh thi Địa lý, điểm trung bình 6,63. Trong đó, hơn 6.900 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp vào ngày 1/7. Sau đó, các em sẽ có 5 ngày để phúc khảo điểm bài thi.

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Các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn sáng nay. Ảnh Bình Nguyên

Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa - Mã đề 0910 do tuyensinh247 thực hiện như sau

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Gợi ý đáp án mang tính tham khảo.
Mời độc giả xem video

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