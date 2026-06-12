Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề thi và đáp án môn Lý thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 389.000 thí sinh dự thi môn Vật lý- môn thi tự chọn ngày 12/6,  Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026  diễn ra trong bối cảnh đề thi đa dạng.

Bình Nguyên

Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.

Thời gian làm bài đối với môn Lý và các môn tự chọn khác là 50 phút. Cụ thể, ở môn thi thứ nhất, đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Đối với môn thi thứ hai, thời gian phát đề là 8h35 và thời gian bắt đầu làm bài là 8h40. Môn Vật lý thi trắc nghiệm bao gồm nhiều dạng câu hỏi: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, dạng câu đúng/sai và trả lời ngắn.

Theo quy định, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn học ở chương trình lớp 12. Kết quả kỳ thi được sử dụng đồng thời để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh của nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

14.jpg
Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn ngày thi thứ 2- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Đề và gợi ý đáp án môn Vật lý- mã đề 0229 từ tuyensinh247 như sau:

1-4072.jpg
Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
Mời độc giả xem video Hà Nội tạo "Lá phổi xanh" kiểm soát chất lượng không khí

#Lý thi tốt nghiệp #Đề thi THPT 2026 #Mã đề 0229 #Vật lý tự chọn #Đáp án tham khảo

Bài liên quan

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.

Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2026

Khoảng 70 nghìn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Sinh học. Đã có gợi ý đáp án môn Sinh - Mã đề 0428.

Sáng nay 12/6, thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với các môn tự chọn.

Ở nhóm khoa học tự nhiên, vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có hơn 250.000 học sinh thi môn Hóa theo hình thức trắc nghiệm.

Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ở nhóm khoa học tự nhiên, môn hóa học có 253.966 em đăng ký dự thi.

Các môn tự chọn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Thí sinh làm bài môn thứ nhất từ 7h35 và môn thứ hai từ 8h35. Trong thời gian giữa hai môn thi, thí sinh không được rời khỏi khu vực thi, trừ trường hợp đặc biệt và có sự giám sát của lực lượng an ninh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới