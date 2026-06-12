Đề thi và đáp án môn Lý thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.

Thời gian làm bài đối với môn Lý và các môn tự chọn khác là 50 phút. Cụ thể, ở môn thi thứ nhất, đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Đối với môn thi thứ hai, thời gian phát đề là 8h35 và thời gian bắt đầu làm bài là 8h40. Môn Vật lý thi trắc nghiệm bao gồm nhiều dạng câu hỏi: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, dạng câu đúng/sai và trả lời ngắn.

Theo quy định, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn học ở chương trình lớp 12. Kết quả kỳ thi được sử dụng đồng thời để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh của nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn ngày thi thứ 2- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Đề và gợi ý đáp án môn Vật lý- mã đề 0229 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.

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