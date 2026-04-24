Công ty Hồng Tiến trúng gói thầu 16 tỷ tại phường Long An, tiết kiệm hơn 1%

Cuộc đua sát nút tại phường Long An

Vừa qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường tiểu học Tân An {xây mới 18 phòng (10 phòng học và 08 phòng chức năng), sân đường, cống thoát nước}. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 375/QĐ-BQLDA ký ngày 10/04/2026 bởi Giám đốc Trần Thanh Nhàn, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến.

Quyết định số 375/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 16.551.848.000 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Theo Biên bản mở thầu ngày 30/03/2026, có 02 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kim Khuê.

Kết quả đánh giá E-HSDT cho thấy cả hai nhà thầu đều vượt qua các tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật. Tại bước so sánh tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến chào giá 16.375.809.536 đồng, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kim Khuê chào giá 16.509.712.543 đồng. Với mức chênh lệch khoảng 133,9 triệu đồng, Công ty Hồng Tiến chính thức giành vị trí xếp hạng thứ nhất. Thông qua công tác đấu thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 176 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm hơn 1%.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình chấm thầu được thực hiện bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh và được thẩm định bởi Công ty TNHH Tư vấn và Đo đạc Xây dựng Mũi Nai. Sự tham gia của các đơn vị độc lập giúp đảm bảo trình tự thủ tục tuân thủ theo Luật Đấu thầu 2023.

Lịch sử trúng thầu ấn tượng của Công ty Hồng Tiến

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến (MSDN: 1101039125), có địa chỉ tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Tấn Hồng làm Giám đốc và đại diện pháp luật, thành lập từ năm 2009.

Quan sát năng lực của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hồng Tiến qua hoạt động đấu thầu cho thấy một con số ấn tượng: Nhà thầu này đã tham gia 99 gói thầu, trong đó trúng 92 gói, trượt 6 gói và 01 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt mức xấp xỉ 93%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 649 tỷ đồng, trong đó vai trò độc lập chiếm hơn 365 tỷ đồng và liên danh chiếm hơn 284 tỷ đồng.

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này cũng đã ghi nhận trúng 6 gói trong đó có những gói có giá trị lớn phải kể đến như:

Gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tân An trị giá 1.997.690.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Tân An, trị giá 5.073.704.000 đồng (tháng 6/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, trị giá 8.319.115.000 đồng (tháng 01/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, trị giá 10.800.096.000 đồng (tháng 01/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Việc một gói thầu xây lắp quy mô 16 tỷ đồng chỉ thu hút 02 nhà thầu tham dự và đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 1% thường nhận được sự quan tâm của dư luận về tính cạnh tranh thực sự. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên gia, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc công khai minh bạch thông tin. Việc ít nhà thầu tham gia có thể do đặc thù thị trường hoặc điều kiện thực địa. Điều cốt yếu là chủ đầu tư phải thực hiện đúng trách nhiệm giải trình và giám sát chất lượng thi công để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công mang lại hiệu quả cao nhất cho cộng đồng".

Dự án Trường tiểu học Tân An với quy mô 18 phòng học và phòng chức năng là công trình trọng điểm nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục tại phường Long An. Theo mô hình chính quyền địa phương mới áp dụng từ ngày 01/07/2025 (Việt Nam còn 34 tỉnh/thành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp), vai trò giám sát của cộng đồng đối với các dự án cấp cơ sở như thế này ngày càng được tăng cường.

Hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ là việc tìm ra đơn vị thi công, mà còn là thước đo tính hiệu quả của công tác quản lý vốn nhà nước tại địa phương. Dư luận kỳ vọng Công ty Hồng Tiến sẽ triển khai dự án đảm bảo tiến độ 380 ngày và chất lượng kỹ thuật theo đúng cam kết trong E-HSDT để con em tại địa phương sớm có ngôi trường mới khang trang.