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Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2026

Khoảng 70 nghìn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Sinh học. Đã có gợi ý đáp án môn Sinh - Mã đề 0428.

Bình Nguyên

Sáng nay 12/6, thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với các môn tự chọn.

Ở nhóm khoa học tự nhiên, vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em.

Theo quy chế, thí sinh chưa tốt nghiệp THPT chọn hai môn trong số các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn; môn công nghệ gồm định hướng công nghiệp và định hướng nông nghiệp.

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Các thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn sáng nay. Ảnh Bình Nguyên

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Sinh - Mã đề 0428 như sau:

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Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, có thể không chính xác.

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Sinh - Mã đề 0428 từ tuyensinh247 như sau:

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Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
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Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn tự chọn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ở nhóm khoa học tự nhiên, môn hóa học có 253.966 em đăng ký dự thi.

Các môn tự chọn đều thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Thí sinh làm bài môn thứ nhất từ 7h35 và môn thứ hai từ 8h35. Trong thời gian giữa hai môn thi, thí sinh không được rời khỏi khu vực thi, trừ trường hợp đặc biệt và có sự giám sát của lực lượng an ninh.

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Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109

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Trước đó, trong buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

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Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT gây bất ngờ, khó ‘mưa’ điểm 9

Theo nhiều giáo viên, đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 gây bất ngờ, phân hóa cao và khó xuất hiện 'mưa' điểm 9.

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Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, một số giáo viên cho hay, phần lớn học sinh vẫn có thể hoàn thành bài làm ở mức cơ bản nhờ hệ thống kỹ năng đã được học và rèn luyện. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, đặc biệt từ 8,5 điểm trở lên, thí sinh cần có khả năng cảm thụ văn học, tư duy phân tích và năng lực diễn đạt tốt hơn, nhất là khi xử lý văn bản thơ. Sẽ khó có “mưa” điểm 9 giống như mọi năm.

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