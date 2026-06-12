Đề và gợi ý đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2026

Khoảng 70 nghìn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Sinh học. Đã có gợi ý đáp án môn Sinh - Mã đề 0428.

Sáng nay 12/6, thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với các môn tự chọn.

Ở nhóm khoa học tự nhiên, vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em.

Theo quy chế, thí sinh chưa tốt nghiệp THPT chọn hai môn trong số các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn; môn công nghệ gồm định hướng công nghiệp và định hướng nông nghiệp.

Các thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn sáng nay. Ảnh Bình Nguyên

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Sinh - Mã đề 0428 như sau:

﻿

Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, có thể không chính xác.

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Sinh - Mã đề 0428 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.