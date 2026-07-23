Xã Tà Năng mở thầu gói xây lắp hơn 13,3 tỷ: Hai nhà thầu cạnh tranh về giá

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đang tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường BTXM từ bê tông hiện hữu thôn Đoàn Kết đến ngã ba trạm liên ngành thôn Masara và Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cổng chào thôn Tou Néh đến hội trường Chiếu K'Rơm.
Theo Quyết định phê duyệt KHLCNT số 45/QĐ-VP-ĐTXD ngày 03/07/2026 do Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng ban hành, dự án có tổng giá trị kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 14.214.712.247 đồng. Trong đó, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng có giá gói thầu được duyệt là 13.349.035.000 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 13.172.812.000 đồng và chi phí dự phòng 176.223.000 đồng), sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 20 tháng (tương đương 600 ngày).
Trước đó, ngày 10/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng đã ký Quyết định số 51/QĐ-VP-ĐTXD phê duyệt E-HSMT. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê (theo Tờ trình số 28/TTr-HMK ngày 10/07/2026) và đơn vị thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc (theo Báo cáo thẩm định số 25/BCTĐ-HSMT-VL ngày 07/07/2026).
Cục diện cạnh tranh tại Biên bản mở thầu
Gói thầu số 03 (mã TBMT: IB2600357873, mã KHLCNT: PL2600198787) hoàn thành mở thầu vào lúc 15:32 ngày 20/07/2026 với sự tham gia của 02 nhà thầu nộp E-HSDT.
Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (mã định danh: vn5801221232) đưa ra giá dự thầu là 12.656.007.000 đồng. So với giá gói thầu 13.349.035.000 đồng, mức giá dự thầu của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc giảm 693.028.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,19%.
Trong khi đó, Liên danh đường BTXM Tà Năng (mã định danh: vn5801368789) nộp E-HSDT với giá dự thầu 13.038.364.175 đồng, giảm 310.670.825 đồng so với dự toán gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,33%.
Như vậy, giữa hai đối thủ cạnh tranh có sự chênh lệch giá dự thầu là 382.357.175 đồng. Cả hai nhà thầu đều đề xuất tiến độ thực hiện hợp đồng là 600 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 150.000.000 đồng theo đúng quy định của E-HSMT.
Góc nhìn pháp lý và phân tích chuyên gia
Đánh giá về cục diện thầu tại xã Tà Năng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu cùng tham gia nộp hồ sơ đã tạo ra tính cạnh tranh thực chất, hạn chế tình trạng độc thầu ở các dự án hạ tầng giao thông cấp xã. Mức chào giá giảm 5,19% của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc thể hiện sự chủ động của nhà thầu trong việc tối ưu hóa chi phí thi công, mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho ngân sách địa phương.
Tuy nhiên, căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, lợi thế về giá dự thầu chỉ là một trong các tiêu chuẩn xét thầu. Nhà thầu chào giá thấp nhất chỉ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và giải pháp kỹ thuật thi công.
Công tác đánh giá E-HSDT đang được Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê thực hiện dưới sự thẩm định của Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc, trước khi trình Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng Lê Thị Kim Oanh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.
Hiện Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường BTXM từ bê tông hiện hữu thôn Đoàn Kết đến ngã ba trạm liên ngành thôn Masara và Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cổng chào thôn Tou Néh đến hội trường Chiếu K'Rơm vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
Căn cứ Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), việc xét thầu đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp gồm ba phương pháp đánh giá. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất cho nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá dựa trên giá dự thầu cộng các chi phí quy đổi về kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu đặc thù, công nghệ cao với quy định điểm kỹ thuật tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm. Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ sáu điều kiện: hồ sơ hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đạt; kỹ thuật đáp ứng; sai lệch thiếu không quá 10%; đạt thứ hạng thứ nhất; và giá đề nghị không vượt giá gói thầu được duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do cụ thể đối với các nhà thầu không trúng thầu.
Theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thực tế. Sau khi đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tài chính và nghĩa vụ thuế. Về nhân sự và thiết bị, nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu được chủ đầu tư cho phép bổ sung, thay thế một lần. Riêng đấu thầu xây lắp trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nội dung này dựa trên cam kết tại đơn dự thầu trước, sau khi xếp hạng thứ nhất mới đối chiếu chi tiết tài liệu đính kèm. Nếu không đạt, nhà thầu được làm rõ và thay đổi tối đa hai lần; nếu thất bại sẽ bị loại, bị đánh giá uy tín và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 3 tháng. Hành vi cố ý kê khai không trung thực bị coi là gian lận, hồ sơ bị loại ngay lập tức và bị xử lý nghiêm. Các sai sót không nghiêm trọng được phép điều chỉnh, định lượng quy đổi ra chi phí để phục vụ mục đích so sánh hồ sơ.
Quy trình đánh giá chi tiết theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thực hiện tuần tự từ kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp làm thay đổi thứ tự xếp hạng, nhà thầu sẽ bị loại và bị xử lý về hành vi gian lận. Kết thúc quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá toàn diện trình chủ đầu tư. Báo cáo phải phản ánh chính xác kết quả chấm thầu của từng hồ sơ, thứ tự xếp hạng, danh sách nhà thầu bị loại kèm lý do cụ thể, cùng nhận xét khách quan về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đề xuất thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.