Xã Tà Năng mở thầu gói xây lắp hơn 13,3 tỷ: Hai nhà thầu cạnh tranh về giá

Gói thầu thi công đường bê tông tại xã Tà Năng có giá hơn 13,3 tỷ đồng ghi nhận hai nhà thầu tham dự, mức giảm giá cao nhất đạt 5,19% so với dự toán.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) đang tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường BTXM từ bê tông hiện hữu thôn Đoàn Kết đến ngã ba trạm liên ngành thôn Masara và Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cổng chào thôn Tou Néh đến hội trường Chiếu K'Rơm.

Theo Quyết định phê duyệt KHLCNT số 45/QĐ-VP-ĐTXD ngày 03/07/2026 do Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng ban hành, dự án có tổng giá trị kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 14.214.712.247 đồng. Trong đó, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng có giá gói thầu được duyệt là 13.349.035.000 đồng (bao gồm chi phí xây dựng 13.172.812.000 đồng và chi phí dự phòng 176.223.000 đồng), sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 20 tháng (tương đương 600 ngày).

Trước đó, ngày 10/07/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng đã ký Quyết định số 51/QĐ-VP-ĐTXD phê duyệt E-HSMT. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê (theo Tờ trình số 28/TTr-HMK ngày 10/07/2026) và đơn vị thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc (theo Báo cáo thẩm định số 25/BCTĐ-HSMT-VL ngày 07/07/2026).

Cục diện cạnh tranh tại Biên bản mở thầu

Gói thầu số 03 (mã TBMT: IB2600357873, mã KHLCNT: PL2600198787) hoàn thành mở thầu vào lúc 15:32 ngày 20/07/2026 với sự tham gia của 02 nhà thầu nộp E-HSDT.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (mã định danh: vn5801221232) đưa ra giá dự thầu là 12.656.007.000 đồng. So với giá gói thầu 13.349.035.000 đồng, mức giá dự thầu của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc giảm 693.028.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,19%.

Trong khi đó, Liên danh đường BTXM Tà Năng (mã định danh: vn5801368789) nộp E-HSDT với giá dự thầu 13.038.364.175 đồng, giảm 310.670.825 đồng so với dự toán gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,33%.

Như vậy, giữa hai đối thủ cạnh tranh có sự chênh lệch giá dự thầu là 382.357.175 đồng. Cả hai nhà thầu đều đề xuất tiến độ thực hiện hợp đồng là 600 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 150.000.000 đồng theo đúng quy định của E-HSMT.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Góc nhìn pháp lý và phân tích chuyên gia

Đánh giá về cục diện thầu tại xã Tà Năng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc gói thầu ghi nhận 02 nhà thầu cùng tham gia nộp hồ sơ đã tạo ra tính cạnh tranh thực chất, hạn chế tình trạng độc thầu ở các dự án hạ tầng giao thông cấp xã. Mức chào giá giảm 5,19% của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc thể hiện sự chủ động của nhà thầu trong việc tối ưu hóa chi phí thi công, mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, lợi thế về giá dự thầu chỉ là một trong các tiêu chuẩn xét thầu. Nhà thầu chào giá thấp nhất chỉ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và giải pháp kỹ thuật thi công.

Công tác đánh giá E-HSDT đang được Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê thực hiện dưới sự thẩm định của Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Vĩnh Lộc, trước khi trình Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tà Năng Lê Thị Kim Oanh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Hiện Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường BTXM từ bê tông hiện hữu thôn Đoàn Kết đến ngã ba trạm liên ngành thôn Masara và Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cổng chào thôn Tou Néh đến hội trường Chiếu K'Rơm vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.