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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh hai nhà thầu trúng gói sửa chữa các trường học tại xã Nha Bích

Gói thầu sửa chữa và mua sắm thiết bị các trường học tại xã Nha Bích được giao cho Liên danh Mộc Kiến Quốc - Nam Kiến Hưng với giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích (TP Đồng Nai) - Võ Quốc Hân đã ký Quyết định số 35/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng + Thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án sửa chữa và mua sắm thiết bị các trường học trên địa bàn xã Nha Bích, có mã thông báo mời thầu là IB2600342735.

Dự án được triển khai dựa trên các nền tảng pháp lý bao gồm Quyết định phê duyệt dự án số 1269/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Nha Bích - Nguyễn Hồng Thái ký và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-TTDVTH ngày 30/06/2026. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói.

Tối ưu hóa vốn ngân sách và ghi nhận tính cạnh tranh công khai

Dữ liệu từ hồ sơ thầu cho thấy giá gói thầu từ nguồn ngân sách nhà nước được xác định ở mức 5.997.071.182. Đơn vị trúng thầu gói thầu cơ sở vật chất giáo dục này là Liên danh Gói thầu Xây dựng Thiết bị, gồm hai thành viên là Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kiến Hưng. Giá trúng thầu của đơn vị được lựa chọn là 5.817.062.000 đồng. Giá trị tiết kiệm cho công quỹ đạt 180.009.182 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3%.

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Quyết định số 35/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Tại biên bản mở thầu ngày 13/07/2026, hoạt động đấu thầu ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu độc lập, đảm bảo tính cạnh tranh thực tế theo đúng tinh thần quy định hiện hành. Việc thu hút nhiều hơn một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu đã giúp chủ đầu tư có cơ sở so sánh, lựa chọn phương án tối ưu về cả kỹ thuật và chi phí.

Phân tích năng lực liên danh trúng thầu và lý do loại bỏ đối thủ

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc (mã số thuế 3801150997), có trụ sở Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kiến Hưng (mã số thuế 3502429214), có trụ sở đặt tại Phường Tam Long, TP HCM.

Hồ sơ đấu thầu thể hiện cả hai doanh nghiệp trong liên danh đều có lịch sử hoạt động quen thuộc trên địa bàn. Tính đến thời điểm giữa tháng 7/2026, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc từng tham gia và trúng 43/66 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong tổng số 66 gói thầu đã tham gia, có đến 53 gói diễn ra tại TP Đồng Nai. Đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kiến Hưng, doanh nghiệp này cũng đã trúng 5/6 gói thầu từng tham gia tại TP Đồng Nai.

Cạnh tranh trực tiếp tại gói thầu này là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An (mã số thuế 3801157417). Dựa trên Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 09/BCĐG-ĐP do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Đại Phong lập ngày 15/07/2026, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An bị loại do không đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, các hợp đồng tương tự đính kèm của đơn vị này không thỏa mãn yêu cầu về hạng mục cung cấp, lắp đặt thiết bị điện tử và bàn ghế trường học có giá trị tối thiểu khoảng 1,74 tỷ đồng được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu điện tử.

Củng cố trách nhiệm giải trình trong bối cảnh hành chính mới

Việc thẩm định chặt chẽ năng lực kinh nghiệm thực tế của nhà thầu đối với các công trình giáo dục được đánh giá là bước đi cần thiết để bảo vệ chất lượng sử dụng vốn công. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, các tiêu chí về tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật đối với gói thầu xây lắp là bộ lọc pháp lý quan trọng được cụ thể hóa tại điểm a, b, Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhằm ngăn chặn rủi ro chậm tiến độ hoặc bàn giao sản phẩm không đúng chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, dự án sửa chữa trường học này được vận hành trong bối cảnh hành chính mới từ sau ngày 01/07/2025, khi hệ thống chính quyền địa phương tinh gọn chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc áp dụng mô hình quản lý hai cấp đặt lên vai người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở, cụ thể là UBND xã Nha Bích, một trách nhiệm giải trình toàn diện và trực tiếp hơn đối với hiệu quả đầu tư công. Điều này hoàn toàn phù hợp với Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực và chống lãng phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#quy trình lựa chọn nhà thầu công khai #liên danh nhà thầu xây dựng trường học #quy định pháp lý về hợp đồng liên danh #tiết kiệm ngân sách công trong dự án #quản lý và giám sát năng lực nhà thầu

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