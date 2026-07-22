Lâm Đồng chỉ định thầu gói khắc phục sạt lở đường ĐH11, tiết kiệm gần 18 triệu

Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền vừa duyệt gói thầu xây lắp giao thông hơn 1,7 tỷ cho nhà thầu Thiện Vinh với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức xấp xỉ là 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công công ích nhằm ứng phó với thiên tai tại cấp cơ sở đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, công tác lựa chọn nhà thầu đối với các công trình khẩn cấp đòi hỏi sự chính xác về quy trình pháp lý và hiệu quả trong phân bổ ngân sách.

Minh bạch thông tin gói thầu xây lắp giao thông cấp cơ sở

Dự án khắc phục sự cố sạt, lở máy taluy trên tuyến đường ĐH11 xã Sơn Điền là một trong những công trình giao thông cấp bách được triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để thực hiện dự án này, Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền đã tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình.

Hành lang pháp lý của gói thầu được thiết lập từ Quyết định số 41/QĐ-VP ngày 29/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do Phó Chánh văn phòng K' Bơn ký thay Chánh văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Điền. Đến ngày 03/07/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức được ban hành thông qua Quyết định số 48/QĐ-VP, cũng do Phó Chánh văn phòng K' Bơn ký duyệt.

Căn cứ theo quyết định phê duyệt, gói thầu có giá dự toán được xác định là 1.792.991.799 đồng. Giá trúng thầu công bố chính thức của đơn vị được lựa chọn là 1.775.061.742 đồng. Dữ liệu tài chính cho thấy giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước đạt 17.930.057 đồng. Mức chênh lệch này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1%.

Quyết định số 48/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Gói thầu xây lắp này được thực hiện theo dòng vốn chi thường xuyên ngân sách năm 2026. Hình thức áp dụng là chỉ định thầu thông thường với phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Loại hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tần suất trúng thầu của doanh nghiệp tại địa bàn

Đơn vị được chỉ định thầu tại Gói thầu số 03 là Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường Thiện Vinh, có mã số doanh nghiệp là 0313191521. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 02/04/2015, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 57/23 Bàu Cát 8, phường Tân Bình, TP HCM, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thống kê dữ liệu đấu thầu lịch sử của doanh nghiệp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đơn vị này đã tham gia tổng cộng 14 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó ghi nhận trúng 11 gói thầu, trượt 1 gói thầu, 1 gói thầu chưa có kết quả và 1 gói thầu đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt 35.405.957.435 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với tư cách độc lập đạt 8.670.547.435 đồng.

Đáng chú ý, địa bàn hoạt động thầu của doanh nghiệp tập trung lớn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng với 7 gói thầu trúng tuyệt đối.

Hành lang pháp lý về hình thức chỉ định thầu khẩn cấp

Do tính chất đặc thù của công trình là khắc phục sự cố sạt lở máy taluy tuyến đường giao thông do ảnh hưởng của thiên tai, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường dựa trên các văn bản hướng dẫn kinh phí khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng. Quy trình này đảm bảo tính kịp thời trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trước mùa mưa bão.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn bất khả kháng là hoàn toàn phù hợp với các quy định miễn trừ hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và tính mạng nhân dân. Tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã quy định rất rõ ràng về thẩm quyền và các trường hợp đặc biệt được phép chỉ định thầu, đồng thời quy trình chỉ định thầu thông thường cũng được quy định chi tiết tại Điều 79 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước vẫn yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lập, thẩm định và phê duyệt giá dự toán gói thầu.