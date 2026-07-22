Gói thầu mương thoát nước hơn 2,9 tỷ đồng xã Lộc Tấn về tay Xây dựng T&B

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai vừa chính thức ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 2: Xây dựng, thuộc dự án Mương thoát nước tổ 4, 5 ấp Thạnh Đông. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B.
Theo hồ sơ hệ thống, gói thầu này có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600325560 và mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mã KHLCNT) là PL2600182180. Trước đó, dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 22/6/2026, đều do chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng ký duyệt.
Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 2.949.697.179 đồng, giá trúng thầu là 2.906.000.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt 43.697.179 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,48%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 150 ngày.
Hồ sơ lịch sử đấu thầu ghi nhận, mặc dù gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm mở rộng tính cạnh tranh, nhưng tại thời điểm đóng thầu ngày 08/07/2026, ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B nộp hồ sơ dự thầu.
Dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B (mã số thuế: 3801112617, thành lập ngày 26/11/2015) có tỷ lệ trúng thầu khá ổn định. Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 40 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 8 gói và còn 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 127.339.048.949 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 91.687.299.308 đồng.
Liên quan đến công tác chấm thầu, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai (địa chỉ tại Khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, TP Đồng Nai), được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-DN ngày 23/06/2026. Thành phần tổ chuyên gia gồm ông Lương Đình Tố (Tổ trưởng), ông Trương Bình Trọng (Tổ viên) và bà Phạm Thị Thêm (Tổ viên).
Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, báo cáo đánh giá ghi nhận tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, không đánh giá theo nội dung kê khai và tài liệu đính kèm chi tiết trong E-HSDT. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý cũng thể hiện sự chênh lệch số liệu nhỏ giữa các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả số 17/BCĐG-DN ngày 13/07/2026 của đơn vị tư vấn đề xuất giá trúng thầu là 2.906.022.553 đồng, nhưng tại Quyết định phê duyệt số 1333/QĐ-UBND của chủ đầu tư, giá trúng thầu được duyệt là 2.906.000.000 đồng (chênh lệch giảm 22.553 đồng sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá).
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho biết hành lang pháp lý hiện hành, cụ thể là Luật Đấu thầu năm 2023 và hệ thống hướng dẫn chi tiết của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy định rõ ràng về tính hợp pháp của các hình thức lựa chọn nhà thầu. Việc gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu, nếu tuân thủ đầy đủ các bước công khai, minh bạch thông tin và quy trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thì hoàn toàn hợp pháp.
Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, công tác quản lý đầu tư công hiện nay đang chịu sự điều chỉnh sát sao bởi Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu nhằm phòng chống lãng phí, tiêu cực và loại bỏ cơ chế "thân hữu". Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn số 5557/BTC ngày 05/5/2026 yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc mục tiêu tiết kiệm ngân sách trong hoạt động đầu tư công năm 2026.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.