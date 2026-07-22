Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu mương thoát nước hơn 2,9 tỷ đồng xã Lộc Tấn về tay Xây dựng T&B

Gói thầu xây dựng mương nước tổ 4, 5 ấp Thạnh Đông xã Lộc Tấn tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có duy nhất nhà thầu T&B dự và trúng thầu.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai vừa chính thức ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 2: Xây dựng, thuộc dự án Mương thoát nước tổ 4, 5 ấp Thạnh Đông. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B.

Theo hồ sơ hệ thống, gói thầu này có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600325560 và mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mã KHLCNT) là PL2600182180. Trước đó, dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 22/6/2026, đều do chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng ký duyệt.

Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 2.949.697.179 đồng, giá trúng thầu là 2.906.000.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt 43.697.179 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,48%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 150 ngày.

1784535886834-703199000672179758-4138090355331074433-3ffcc94cce8eab9ac1e8f5cf5f229cd9.jpg
Quyết định số 1333/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Hồ sơ lịch sử đấu thầu ghi nhận, mặc dù gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm mở rộng tính cạnh tranh, nhưng tại thời điểm đóng thầu ngày 08/07/2026, ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B nộp hồ sơ dự thầu.

Dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B (mã số thuế: 3801112617, thành lập ngày 26/11/2015) có tỷ lệ trúng thầu khá ổn định. Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 40 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 8 gói và còn 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 127.339.048.949 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 91.687.299.308 đồng.

Liên quan đến công tác chấm thầu, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai (địa chỉ tại Khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, TP Đồng Nai), được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-DN ngày 23/06/2026. Thành phần tổ chuyên gia gồm ông Lương Đình Tố (Tổ trưởng), ông Trương Bình Trọng (Tổ viên) và bà Phạm Thị Thêm (Tổ viên).

Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, báo cáo đánh giá ghi nhận tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, không đánh giá theo nội dung kê khai và tài liệu đính kèm chi tiết trong E-HSDT. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý cũng thể hiện sự chênh lệch số liệu nhỏ giữa các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả số 17/BCĐG-DN ngày 13/07/2026 của đơn vị tư vấn đề xuất giá trúng thầu là 2.906.022.553 đồng, nhưng tại Quyết định phê duyệt số 1333/QĐ-UBND của chủ đầu tư, giá trúng thầu được duyệt là 2.906.000.000 đồng (chênh lệch giảm 22.553 đồng sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá).

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho biết hành lang pháp lý hiện hành, cụ thể là Luật Đấu thầu năm 2023 và hệ thống hướng dẫn chi tiết của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy định rõ ràng về tính hợp pháp của các hình thức lựa chọn nhà thầu. Việc gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu, nếu tuân thủ đầy đủ các bước công khai, minh bạch thông tin và quy trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thì hoàn toàn hợp pháp.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, công tác quản lý đầu tư công hiện nay đang chịu sự điều chỉnh sát sao bởi Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu nhằm phòng chống lãng phí, tiêu cực và loại bỏ cơ chế "thân hữu". Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn số 5557/BTC ngày 05/5/2026 yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc mục tiêu tiết kiệm ngân sách trong hoạt động đầu tư công năm 2026.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng #quy định về tiết kiệm ngân sách trong đấu thầu #quy trình đánh giá năng lực nhà thầu #tính hợp pháp của gói thầu độc lập #quản lý đầu tư công và chống lãng phí

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Gói thiết bị giáo dục 23,6 tỷ, nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Gói thầu cung cấp thiết bị học tập cho các trường tại phường Tân Triều đã chọn được nhà thầu khi đối thủ bỏ giá thấp nhất bị loại vì các lỗi kỹ thuật cơ bản.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Triều, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-VHXH ngày 29/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 07 (thiết bị): Cung cấp thiết bị. Dự án này thuộc công trình "Cung cấp trang thiết bị phục vụ học tập cho các trường trên địa bàn phường" với mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục địa phương. Quyết định này do Trưởng phòng Lê Văn Chung ký duyệt dựa trên tờ trình của đơn vị tư vấn thẩm định.

Ghi nhận hiệu quả kinh tế ở mức 2,63%

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Xuân Giang và loạt gói thầu đầu tư công tại xã Thuận Lợi [Kỳ 2]

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH MTV xây dựng Xuân Giang đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối tại các gói thầu xây lắp tham gia tại xã Thuận Lợi.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, để có cái nhìn toàn diện về năng lực thi công và mức độ phổ biến của các doanh nghiệp xây dựng địa phương, việc phân tích chuỗi dữ liệu lịch sử tham gia đấu thầu là công cụ khách quan nhất.

Hồ sơ trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Xuân Giang sở hữu một hồ sơ năng lực đáng chú ý với tổng cộng 30 gói thầu đã từng tham gia. Trong đó, doanh nghiệp đã được phê duyệt trúng thầu tại 23 gói, chỉ trượt thầu 5 gói và hiện còn 2 gói chưa có kết quả cuối cùng. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này tính đến giữa năm 2026 đạt con số 77.468.532.870 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát trúng gói thầu giao thông gần 14 tỷ đồng

Công ty Đỉnh Thịnh Phát vừa trúng thầu gói giao thông hơn 14 tỷ đồng tại xã Nam Cát Tiên với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,91% sau khi là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ.

Mới đây, UBND xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cụ thể, tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên - Nguyễn Hồng Nguyên ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát đã trúng gói thầu số 01: Xây dựng phần giao thông thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 2 ấp 5, xã Nam Cát Tiên.

Dự toán gói thầu này được duyệt ở mức 14.266.852.000 đồng. Mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát là 13.994.648.230 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương sau quá trình tổ chức đấu thầu đạt 272.203.770 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,91%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Dù quy mô hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty Gia Khang vẫn "một mình một ngựa" trúng thầu dự án thư viện tại Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) với mức tiết kiệm chỉ đạt 0,999%. Sự độc diễn này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu cải tạo trường học quy mô nhỏ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây xuất hiện tiêu chí kỹ thuật khắt khe bất thường, dẫn đến việc các đối thủ bỏ giá rẻ hơn hàng trăm triệu đồng liên tiếp bị đánh trượt một cách khó hiểu ở vòng kỹ thuật.

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Dù quy mô hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty Gia Khang vẫn "một mình một ngựa" trúng thầu dự án thư viện tại Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) với mức tiết kiệm chỉ đạt 0,999%. Sự độc diễn này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.