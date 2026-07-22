Gói thầu mương thoát nước hơn 2,9 tỷ đồng xã Lộc Tấn về tay Xây dựng T&B

Gói thầu xây dựng mương nước tổ 4, 5 ấp Thạnh Đông xã Lộc Tấn tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có duy nhất nhà thầu T&B dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai vừa chính thức ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 2: Xây dựng, thuộc dự án Mương thoát nước tổ 4, 5 ấp Thạnh Đông. Đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B.

Theo hồ sơ hệ thống, gói thầu này có số thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600325560 và mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mã KHLCNT) là PL2600182180. Trước đó, dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 và Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 22/6/2026, đều do chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng ký duyệt.

Giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 2.949.697.179 đồng, giá trúng thầu là 2.906.000.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt 43.697.179 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,48%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 150 ngày.

Quyết định số 1333/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Hồ sơ lịch sử đấu thầu ghi nhận, mặc dù gói thầu này được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm mở rộng tính cạnh tranh, nhưng tại thời điểm đóng thầu ngày 08/07/2026, ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B nộp hồ sơ dự thầu.

Dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng T&B (mã số thuế: 3801112617, thành lập ngày 26/11/2015) có tỷ lệ trúng thầu khá ổn định. Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 40 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 8 gói và còn 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh và độc lập) đạt khoảng 127.339.048.949 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 91.687.299.308 đồng.

Liên quan đến công tác chấm thầu, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đồng Nai (địa chỉ tại Khu phố Tân Đồng 1, phường Bình Phước, TP Đồng Nai), được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-DN ngày 23/06/2026. Thành phần tổ chuyên gia gồm ông Lương Đình Tố (Tổ trưởng), ông Trương Bình Trọng (Tổ viên) và bà Phạm Thị Thêm (Tổ viên).

Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, báo cáo đánh giá ghi nhận tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, không đánh giá theo nội dung kê khai và tài liệu đính kèm chi tiết trong E-HSDT. Ngoài ra, hồ sơ pháp lý cũng thể hiện sự chênh lệch số liệu nhỏ giữa các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả số 17/BCĐG-DN ngày 13/07/2026 của đơn vị tư vấn đề xuất giá trúng thầu là 2.906.022.553 đồng, nhưng tại Quyết định phê duyệt số 1333/QĐ-UBND của chủ đầu tư, giá trúng thầu được duyệt là 2.906.000.000 đồng (chênh lệch giảm 22.553 đồng sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá).

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho biết hành lang pháp lý hiện hành, cụ thể là Luật Đấu thầu năm 2023 và hệ thống hướng dẫn chi tiết của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy định rõ ràng về tính hợp pháp của các hình thức lựa chọn nhà thầu. Việc gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu, nếu tuân thủ đầy đủ các bước công khai, minh bạch thông tin và quy trình theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thì hoàn toàn hợp pháp.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, công tác quản lý đầu tư công hiện nay đang chịu sự điều chỉnh sát sao bởi Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu nhằm phòng chống lãng phí, tiêu cực và loại bỏ cơ chế "thân hữu". Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Công văn số 5557/BTC ngày 05/5/2026 yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc mục tiêu tiết kiệm ngân sách trong hoạt động đầu tư công năm 2026.