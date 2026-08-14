[INFOGRAPHIC] THÍ SINH THI LẠI Ở CHUYÊN TUYÊN QUANG CẦN LƯU Ý GÌ?

Kỳ thi lại diễn ra từ ngày 14 đến 15/8. Kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật để xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Sau giải phóng mặt bằng, nhiều nhà nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn đã mọc lên, gây lo ngại về mỹ quan đô thị và an toàn công trình tại đường Lĩnh Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sân bay Tân Sơn Nhất lại gián đoạn khai thác khoảng 10 phút sau khi phát hiện 3 con diều gắn đèn chớp trên đường máy bay tiếp cận tối 13/8.
Khoảng 16h30 ngày 13/8, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Heo quay Đức Huy, gần ngã ba Lê Văn Lương – phố Hoàng Ngân, Hà Nội.
Xe ô tô 96 lần vi phạm đã được mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, khiến thông tin người đang sở hữu, sử dụng xe không trùng khớp.
Ngày 19/8, Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Liên quan vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.
Với cáo buộc về các tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toa án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 54 năm tù giam.
Trong số 328 thí sinh, 2 em tự do không thi, còn lại đều chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào kỳ thi ngày 14-15/8.
Hơn 700 thí sinh dự thi, công tác tổ chức, an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.
Ngày 13/8, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Nắng nóng có khả năng kết thúc từ ngày 15/8.
Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận điểm chuẩn cao ở nhóm AI, khoa học máy tính, tự động hóa. Sư phạm và quân đội tiếp tục có nhiều ngành trên 29 điểm.
Sau khi bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm trên đường Nguyễn Tất Thành, chủ xe 29A-647.XX còn mắc 3 lỗi liên quan đến bảo hiểm, đăng kiểm và đăng ký xe.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thuế Thành phố và các Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra doanh nghiệp, cửa hàng, HKD vàng, bạc, nhất là về thuế và hóa đơn.
Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các phần việc còn lại tiếp tục triển khai.
Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.
Từ 15/8/2026, lái xe cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có thể bị xử phạt đến 26 triệu đồng.
Chỉ vì chủ xe bất cẩn không ngắt hết khóa điện khi đi dự đám cưới, một thanh niên tại Đắk Lắk đã nảy sinh lòng tham, cuỗm sạch hơn 80 triệu đồng trong cốp xe SH