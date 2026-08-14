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[INFOGRAPHIC] THÍ SINH THI LẠI Ở CHUYÊN TUYÊN QUANG CẦN LƯU Ý GÌ?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] THÍ SINH THI LẠI Ở CHUYÊN TUYÊN QUANG CẦN LƯU Ý GÌ?

Kỳ thi lại diễn ra từ ngày 14 đến 15/8. Kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật để xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Thiên Anh
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