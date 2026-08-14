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[GALLERY] Honda Super-One EV từ 777 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Super-One EV từ 777 triệu đồng tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Nguyễn Anh
Honda Automobile Thailand mở nhận đặt hàng trực tuyến Super-One EV từ 10h ngày 17/8. Bên cạnh số lượng giới hạn chỉ 30 chiếc tại thị trường này, điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở định hướng khác biệt so với nhiều ôtô điện đô thị khi tập trung vào trải nghiệm lái.
Honda Automobile Thailand mở nhận đặt hàng trực tuyến Super-One EV từ 10h ngày 17/8. Bên cạnh số lượng giới hạn chỉ 30 chiếc tại thị trường này, điểm đáng chú ý của mẫu xe này nằm ở định hướng khác biệt so với nhiều ôtô điện đô thị khi tập trung vào trải nghiệm lái.
Với chiều dài 3.569 mm, rộng 1.573 mm, cao 1.616 mm và trục cơ sở 2.516 mm, Super-One thuộc nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ. Tuy nhiên, ngoại hình được phát triển theo phong cách thể thao với thân xe wide-body.
Với chiều dài 3.569 mm, rộng 1.573 mm, cao 1.616 mm và trục cơ sở 2.516 mm, Super-One thuộc nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ. Tuy nhiên, ngoại hình được phát triển theo phong cách thể thao với thân xe wide-body.
Honda Super-One EV 2026 chạy điện sở hữu vòm bánh mở rộng, cản trước/sau riêng, hệ thống treo hạ thấp và bộ mâm 15 inch đi kèm lốp Yokohama Advan Fleva.
Honda Super-One EV 2026 chạy điện sở hữu vòm bánh mở rộng, cản trước/sau riêng, hệ thống treo hạ thấp và bộ mâm 15 inch đi kèm lốp Yokohama Advan Fleva.
Bên trong, nội thất của Honda Super-One EV 2026 mới tại Thái Lan sử dụng cách phối ba màu trắng, xám và xanh. Hai ghế trước dạng sport bucket seat, bọc kết hợp vải và da lộn, tích hợp sưởi.
Bên trong, nội thất của Honda Super-One EV 2026 mới tại Thái Lan sử dụng cách phối ba màu trắng, xám và xanh. Hai ghế trước dạng sport bucket seat, bọc kết hợp vải và da lộn, tích hợp sưởi.
Ngoài ra, xe còn có vô-lăng bọc da, phanh tay điện tử, Auto Brake Hold, cần số dạng nút bấm và lẫy sau vô-lăng phục vụ điều chỉnh mức tái tạo năng lượng cũng như giả lập chuyển số.
Ngoài ra, xe còn có vô-lăng bọc da, phanh tay điện tử, Auto Brake Hold, cần số dạng nút bấm và lẫy sau vô-lăng phục vụ điều chỉnh mức tái tạo năng lượng cũng như giả lập chuyển số.
Danh sách tiện nghi gồm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 9 inch, Google Built-in, Apple CarPlay và Android Auto không dây, Honda CONNECT thế hệ thứ tư cùng dàn âm thanh BOSE 8 loa có subwoofer.
Danh sách tiện nghi gồm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch, màn hình cảm ứng 9 inch, Google Built-in, Apple CarPlay và Android Auto không dây, Honda CONNECT thế hệ thứ tư cùng dàn âm thanh BOSE 8 loa có subwoofer.
Super-One EV có chế độ BOOST riêng, kết hợp mô-tơ điện với hệ thống giả lập hộp số 7 cấp và Active Sound Control. Hệ thống có thể tạo âm thanh động cơ trong cabin dựa trên thao tác ga, phanh, qua đó mô phỏng một phần cảm giác của ôtô động cơ đốt trong sử dụng hộp số biến mô.
Super-One EV có chế độ BOOST riêng, kết hợp mô-tơ điện với hệ thống giả lập hộp số 7 cấp và Active Sound Control. Hệ thống có thể tạo âm thanh động cơ trong cabin dựa trên thao tác ga, phanh, qua đó mô phỏng một phần cảm giác của ôtô động cơ đốt trong sử dụng hộp số biến mô.
Ngoài BOOST, xe còn có các chế độ ECON, CITY, NORMAL và SPORT. Honda Super-One EV 2026 sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 95 PS và mô-men xoắn 162 Nm.
Ngoài BOOST, xe còn có các chế độ ECON, CITY, NORMAL và SPORT. Honda Super-One EV 2026 sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 95 PS và mô-men xoắn 162 Nm.
Pin LFP dung lượng 29,6 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 253 km theo chuẩn NEDC. Super-One hỗ trợ sạc AC tối đa 10 kW với nguồn 3 pha và sạc nhanh DC 50 kW, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.
Pin LFP dung lượng 29,6 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 253 km theo chuẩn NEDC. Super-One hỗ trợ sạc AC tối đa 10 kW với nguồn 3 pha và sạc nhanh DC 50 kW, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút.
Super-One EV cũng được trang bị gói Honda SENSING với kiểm soát hành trình thích ứng có hỗ trợ ở tốc độ thấp, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và hỗ trợ khi rời làn, đèn pha tự động cùng một số tính năng hỗ trợ khác. Xe có 6 túi khí, camera lùi ba góc quan sát và cảm biến đỗ xe trước/sau.
Super-One EV cũng được trang bị gói Honda SENSING với kiểm soát hành trình thích ứng có hỗ trợ ở tốc độ thấp, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và hỗ trợ khi rời làn, đèn pha tự động cùng một số tính năng hỗ trợ khác. Xe có 6 túi khí, camera lùi ba góc quan sát và cảm biến đỗ xe trước/sau.
Tại Thái Lan, xe chỉ có màu Luminous Gray kết hợp nóc đen. Honda áp dụng bảo hành xe 3 năm/100.000 km và Ultimate Care thêm 2 năm/40.000 km, nâng tổng thời gian lên 5 năm/140.000 km. Mô-tơ và hệ truyền động được bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường, trong khi pin có thời hạn 8 năm hoặc 160.000 km.
Tại Thái Lan, xe chỉ có màu Luminous Gray kết hợp nóc đen. Honda áp dụng bảo hành xe 3 năm/100.000 km và Ultimate Care thêm 2 năm/40.000 km, nâng tổng thời gian lên 5 năm/140.000 km. Mô-tơ và hệ truyền động được bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường, trong khi pin có thời hạn 8 năm hoặc 160.000 km.
Video: Giới thiệu mẫu xe Honda Super-One EV 2026 mới.
Nguyễn Anh
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