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Quân sự - Thế giới

Xả súng tại công viên ở Mỹ, 5 người thương vong

Cảnh sát cho biết 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một công viên ở bang Kentucky (Mỹ).

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ Sở cảnh sát Lexington cho biết, các sĩ quan đã nhận được tin báo về vụ nổ súng tại công viên vào khoảng trước 19h tối 15/8 (giờ địa phương). Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân, trong đó 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, 4 người còn lại được cho là bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Hai trẻ em, 4 và 14 tuổi, nằm trong số những người trúng đạn tại công viên Charles Young ở trung tâm thành phố Lexington", Cảnh sát trưởng Lawrence Weathers thông tin.

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Một vụ xả súng đã xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger ở Twin Falls, Idaho, Mỹ, vào ngày 1/8/2026. Ảnh: KMVT/AP.

Cảnh sát Weathers từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin nào về nghi phạm nhưng nói với các phóng viên rằng ông tin hiện không còn mối đe dọa nào đối với công chúng.

Ông Lawrence Weathers kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng tối 15/8 hãy cung cấp cho cảnh sát.

“Nếu bạn biết ai đó có ý định sử dụng vũ khí, hãy cho chúng tôi biết. Bất cứ điều gì bạn có thể làm để thông báo cho chúng tôi trước khi sự việc xảy ra, chúng tôi sẽ rất biết ơn”, ông Weathers nói thêm.

Trước đó cùng ngày, một vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Bang Virginia (Mỹ) vào khoảng 1h30 sáng 15/8 đã khiến 5 người bị thương.

"Nghi phạm Camron Harris, 19 tuổi, đã bị bắt giữ khi trốn trong tủ quần áo ở ký túc xá của trường. Cuộc điều tra đang được tiến hành", cảnh sát hạt Chesterfield thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại trường học trước đây ở Mỹ

Nguồn video: VTV
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