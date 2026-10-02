15 người thiệt mạng trong trận lở tuyết ở Nepal

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 8 thi thể tại trại căn cứ của núi Himlung ở Nepal, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết cuối tuần qua lên 15.

AP đưa tin, Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi quốc gia Nepal, đơn vị dẫn đầu công tác tìm kiếm, ngày 1/10 cho biết lực lượng cứu hộ đã đào lớp tuyết trên núi Himlung và tìm thấy 8 thi thể trong các lều trại ở khu cắm trại dưới chân núi. Một người được cho là vẫn mất tích.

"Do điều kiện trên núi vẫn còn nguy hiểm, nỗ lực tìm kiếm cứu hộ tạm thời phải dừng lại. Cuộc tìm kiếm có thể được tiếp tục tiến hành khi điều kiện cho phép", Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi Quốc gia Nepal thông tin.

Thi thể của hai nhà leo núi người Nepal, được tìm thấy sau vụ lở tuyết trên núi Himlung, được đặt tại nhà xác của một bệnh viện ở Kathmandu, Nepal, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Các hướng dẫn viên leo núi giàu kinh nghiệm từ hiệp hội đã tận dụng lúc điều kiện thời tiết tốt để dọn sạch lớp tuyết phủ kín khu cắm trại những ngày qua.

Trước đó, vụ lở tuyết xảy ra tại núi Himlung cao 7.126 mét vào ngày 27/9. Đây được cho là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử leo núi ở Nepal.

Mỗi năm, hàng trăm nhà leo núi nước ngoài đến Nepal để chinh phục những đỉnh núi cao nhất. Nhiều người trong số họ đã thiệt mạng khi cố gắng lên đến đỉnh núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tất cả những người thiệt mạng hoặc mất tích trong tuần vừa qua đều là công dân Nepal đang chuẩn bị đón khách nước ngoài đến tham gia mùa leo núi bắt đầu từ tháng này.

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