Tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Theo thông tin từ quân đội Anh, một tàu chở dầu mới đây đã bị trúng "vật thể lạ" khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, tàu chở dầu bị trúng "vật thể lạ" khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 1/10. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn, song tất cả thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. Mức độ thiệt hại đối với con tàu vẫn chưa được xác định cụ thể.

Trong ảnh là một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Hiện chưa rõ tàu chở dầu này mang quốc kỳ nào và lộ trình dự kiến của nó. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, lực lượng Iran trước đó thường nổ súng vào các tàu thuyền mà họ cáo buộc là đi qua eo biển Hormuz "trái phép" nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này.

Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển đã bị gián đoạn. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này.

Washington đã đáp trả bằng một cuộc phong tỏa các cảng biển Iran nhằm ngăn chặn Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

Trong diễn biến liên quan, gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt xung đột.

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