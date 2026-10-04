Sập mỏ vàng ở Afghanistan, 5 người tử vong

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ngày 3/10 cho biết, vụ sập mỏ vàng xảy ra tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan, khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng.

Mỏ vàng này nằm ở khu vực Shah Mastan thuộc huyện Chah Ab của tỉnh, ông Qari Naqibullah Masroor, người phát ngôn của chỉ huy cảnh sát Takhar thông tin.

Vụ sập mỏ vàng xảy ra tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan, đã khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng. Ảnh: Kabul Tribune.

Người phát ngôn Qari Naqibullah Masroor cũng cho biết thêm, 10 thợ mỏ đã được giải cứu vào đầu tuần này sau khi bị mắc kẹt suốt hai ngày trong một mỏ vàng khác ở khu vực Samti, huyện Chah Ab. Hiện vẫn chưa rõ chính xác nguyên nhân khiến họ bị mắc kẹt.

Các vụ sập mỏ xảy ra thường xuyên tại Afghanistan, quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, than đá và các loại đá quý.

Theo truyền thông Afghanistan, các vụ sập hầm mỏ và tai nạn khai thác mỏ khác nhiều lần cướp đi sinh mạng của người dân ở Afghanistan, nơi một số hoạt động khai thác mỏ sử dụng các phương pháp thô sơ và thiếu biện pháp an toàn thích đáng.

Một báo cáo năm 2025 của Mạng lưới Phân tích Afghanistan đã ghi nhận những lo ngại về điều kiện làm việc không an toàn và việc thiếu trách nhiệm giải trình đối với các trường hợp tử vong tại các mỏ do tư nhân điều hành.

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