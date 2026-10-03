Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 3/10.

AP dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 3/10, tiếp nối những vụ thử vũ khí gần đây của nước này.

"Tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan ven biển phía Đông Triều Tiên đã bay xa hơn 700 km", JCS thông tin. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích chi tiết vụ phóng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Chương trình tin tức trên TV tại ga tàu Seoul ở Seoul, Hàn Quốc, đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 3/10/2026. Ảnh: AP/Ahn Young-joon.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng Triều Tiên phóng thêm tên lửa và đang chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo, nhấn mạnh rằng đây là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không giúp ích gì cho việc giải quyết tình hình hiện tại.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ phóng "không gây ra mối đe dọa tức thời nào đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Mỹ, hoặc đối với các đồng minh của chúng ta".

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