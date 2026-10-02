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Quân sự - Thế giới

Cơ trưởng Flydubai kể lại giây phút 'giành giật sự sống' trong buồng lái

Cơ trưởng Smit Machchhar mới đây chia sẻ về diễn biến bên trong buồng lái máy bay Flydubai sau khi anh bị cơ phó đâm và máy bay bắt đầu giảm độ cao.

An An (Theo AP)

Cơ trưởng Smit Machchhar là người đã giúp ngăn chặn âm mưu lao máy bay xuống đất của cơ phó khi chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9. Anh hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Abu Dhabi.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cơ trưởng Machchhar chia sẻ rằng anh đã cố gắng "chiến đấu" trong buồng lái vì chính mạng sống của mình và những người trên máy bay.

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Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho thấy Thủ tướng Modi (bên phải) đang nói chuyện trực tuyến với cơ trưởng Smit Machchhar ngày 2/10/2026. Ảnh: Kênh YouTube của Thủ tướng Narendra Modi/AP.

"Tôi bị rất nhiều vết thương và ngã xuống. Lúc đó, tôi cố gắng chiến đấu vì chính mạng sống của mình và mọi người trên máy bay. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi không thể đứng dậy, hành khách và những người khác trên máy bay sẽ mất mạng", Machchhar kể lại.

Sau đó, cơ trưởng Machchhar cố hết sức để mở cửa buồng lái cho hành khách và phi hành đoàn có thể vào bên trong khống chế kẻ tấn công, lấy lại quyền kiểm soát máy bay, giúp tránh khỏi một thảm kịch đáng sợ.

Chuyến bay chở 182 người từ Dubai đến Tel Aviv sau đó phải chuyển hướng đến Tabuk ở Ả Rập Xê Út để hạ cánh khẩn cấp. Máy bay được các thành viên phi hành đoàn còn lại, là phi công đang trong quá trình huấn luyện, hạ cánh an toàn.

Thủ tướng Modi đã ca ngợi lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và bình tĩnh của cơ trưởng Machchhar giúp cứu sống nhiều người.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kẻ tấn công - cơ phó người Oman - đã bị bắt giữ tại Ả Rập Xê Út và đang bị thẩm vấn tại đó. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay ở Mỹ trước đây

Nguồn video: VTV
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