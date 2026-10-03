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Quân sự - Thế giới

Cơ phó Flydubai từng bị Oman cấm bay?

Theo một nguồn tin, cơ phó Flydubai, người bị cáo buộc âm mưu lao máy bay xuống đất hôm 30/9, từng bị Oman cấm bay vì có tư tưởng cực đoan.

An An (Theo AP)

AP dẫn nguồn tin giấu tên ngày 3/10 cho biết, cơ phó của hãng Flydubai, người bị cáo buộc đâm cơ trưởng và âm mưu lao máy bay xuống đất khi phi cơ đang trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tới Israel hôm 30/9, từng bị Oman cấm bay vì anh ta có những quan điểm cực đoan.

Theo nguồn tin này, cơ phó sau đó được hãng hàng không có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyển dụng. Hiện chưa rõ việc kiểm tra lý lịch của anh ta như thế nào khi được tuyển dụng tại UAE.

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Một máy bay của hãng hàng không FlyDubai. Ảnh: AP/Ohad Zwigenberg.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cho biết, nghi phạm (cơ phó) đã trải qua quá trình "bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan", song ông không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố này.

“Chúng tôi hiện đang điều tra xem liệu người này có phải là kẻ được phái đến hay không, và bất cứ ai phái hắn đi sẽ phải trả giá rất đắt”, ông Netanyahu nói trong một video phát đi hôm 2/10.

Trong bài đăng trên mạng X hôm 2/10, Cố vấn ngoại giao cấp cao của UAE, Anwar Gargash, gọi vụ việc xảy ra trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9 là một “hành động khủng bố nguy hiểm”. Ông cũng ca ngợi cơ trưởng chuyến bay vì đã giúp ngăn chặn một thảm họa.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ việc. Theo một quan chức giấu tên, Israel cũng tham gia vào cuộc điều tra này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay quân sự ở Colombia hồi tháng 3/2026

Nguồn video: VTV
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