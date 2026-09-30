Liên Hợp Quốc nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang tại Yemen

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã gặp các nhà đàm phán của lực lượng Houthi cuối tuần qua nhằm nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang căng thẳng tại Yemen.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 29/9 cho biết ông đã gặp các nhà đàm phán của lực lượng Houthi vào cuối tuần qua nhằm nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng tại Yemen, trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra ở bờ biển phía Tây giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và lực lượng Chính phủ được Ả Rập Xê Út ủng hộ ở Yemen.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AP tại Cairo (Ai Cập), ông Hans Grundberg cho biết cuộc gặp của ông với Trưởng đoàn đàm phán của Houthi, ông Mohammed Abdul-Salam, tại Muscat (Oman) nhằm tìm kiếm “những cách thức để tránh cho tình hình leo thang hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn”.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, trả lời phỏng vấn hãng AP tại Cairo, Ai Cập, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP/Amr Nabil.

Ông cũng đã có các cuộc thảo luận tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và các cường quốc khu vực, bao gồm Ả Rập Xê Út - quốc gia bị lực lượng Houthi tấn công trong thời gian gần đây.

Đặc phái viên Grundberg cho biết tình trạng bất ổn trong khu vực, cùng với ảnh hưởng của các bên, bao gồm Iran và các nước láng giềng khác của Yemen, cũng đã tác động đến diễn biến của cuộc xung đột tại Yemen.

Bạo lực bùng phát trở lại ở Yemen gần đây đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di dời.

Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công và giao tranh xảy ra ở Yemen đã khiến ít nhất 838 người thiệt mạng và hơn 3.640 người bị thương. Tình trạng bạo lực leo thang buộc hơn 145.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen, theo Tổ chức Di trú Quốc tế. Hơn 3.000 người khác đã vượt biển sang Djibouti, tổ chức này cho biết thêm.

Ông Grundberg nhận định, tình hình leo thang hiện nay tại Yemen trở nên phức tạp hơn so với các đợt bạo lực trước đây trong suốt cuộc nội chiến. Ông cho biết các tuyến giao tranh đã chuyển sang bờ biển Biển Đỏ, nơi “những mặt trận nhạy cảm nhất” đang đe dọa các tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

“Chúng ta đã chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ. Đây là một diễn biến đáng báo động, cần được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quan tâm”, ông nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lực lượng Houthi kiểm soát đảo chiến lược