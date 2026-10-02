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Quân sự - Thế giới

Canada đẩy nhanh dự án đường ống dẫn dầu mới ra Thái Bình Dương

Canada đang thúc đẩy dự án đường ống dẫn dầu Pacific Link dài khoảng 1.250 km từ Alberta ra bờ biển Thái Bình Dương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 1/10 chỉ định dự án đường ống dẫn dầu Pacific Link vào diện dự án lợi ích quốc gia theo đạo luật nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn.

Ông Carney cho rằng Canada có cơ hội "ngàn năm có một" để trở thành siêu cường năng lượng và chấm dứt sự phụ thuộc vào một đối tác thương mại duy nhất.

"Hiện nay, 90% lượng dầu của Alberta được xuất khẩu sang Mỹ. Dự án Pacific Link sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc đó bằng cách mở rộng tiếp cận với các thị trường châu Á đang phát triển”, ông Carney nói.

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Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Tuyến đường ống dẫn dầu Pacific Link dài khoảng 1.250 km dự kiến chạy từ Bruderheim, tỉnh Alberta, tới một cảng nước sâu gần Delta, tỉnh British Columbia, phần lớn đi theo hành lang Trans Mountain hiện có.

Tổng vốn đầu tư dự án ước tính từ 25 đến 31 tỷ USD.

Khi đi vào hoạt động, đường ống dẫn dầu này có khả năng vận chuyển 1 triệu thùng dầu mỗi ngày ra bờ biển Thái Bình Dương.

Dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến dự án. Các bên đề xuất vẫn phải giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, chi phí và điều kiện môi trường trước khi quyết định có tiếp tục (dự án) hay không.

Thủ tướng Carney cho hay “quá trình tham vấn chuyên sâu thực sự sẽ bắt đầu ngay bây giờ”.

Ông Carney nói thêm rằng các điều kiện pháp lý cuối cùng dự kiến ​​sẽ được hoàn tất vào tháng 9/2027, và đường ống dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2032 hoặc 2033.

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Nguồn video: VTV
#dự án đường ống dẫn dầu Pacific Link #Canada #Thủ tướng Canada Mark Carney #dự án Pacific Link #đường ống dẫn dầu

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